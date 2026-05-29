La Xunta y sindicatos firman un nuevo acuerdo con mejoras para el sector educativo

La Xunta y los sindicatos CC.OO, ANPE, UGT y CSIF firman un nuevo acuerdo que contiene nuevas mejoras para el sector educativo en Galicia. Entre las medidas acordadas resalta la recuperación de las jornadas lectivas de 18 horas semanales para los cursos de ESO, bachillerato y FP.

Estas medidas van a entrar en vigor a partir del próximo curso 2026-2027 en septiembre. El acuerdo fue firmado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, Borja Campos (CCOO), Julio Trashorras (ANPE), Cristóbal Salgueiro (UGT) y Rosa Silva (CSIF).

Otro de los acuerdos alcanzados en esta reunión entre sindicatos y Xunta es la reducción del ratio de alumnos por aula en cada una de las etapas educativas. La primera en ver reflejada esta reducción será Infantil que a partir de septiembre las aulas contarán con 20 alumnos cada una. En 2027 primaria verá reducida a esa cifra la cantidad de alumnos por clase.

Por su parte el descenso en ESO hasta los 25 alumnos por aula es adelantado hasta 2028, mientras que en Bachillerato se pasará progresivamente de los 33 actuales hasta los 30.

Resalta también uno de los puntos exigidos desde los sindicatos como es el refuerzo a la atención a la diversidad.

Atención a la diversidad

Una de los puntos en los que más énfasis se realizó desde los sindicatos fue un aumento en las plazas de profesionales que se enfocan en la atención a la diversidad.

Con este acuerdo a partir de septiembre se consolida y comienza el refuerzo de 400 plazas de especialistas de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje y de Orientación que se desplegarán en los centros educativos al amparo del Plan de atención a la diversidad aprobado esta semana en el Consello de la Xunta.

Además, en la ESO se va a contar con 200 PT, repartidas 100 en el curso 2026-27 y 100 en el curso 2027-2028 junto a 50 orientadores que se incorporan desde este próximo mes de septiembre cuando inicia un nuevo curso escolar.

Román Rodríguez destacó la "altura de miras y capacidad de acuerdo" de todas las partes para "seguir modernizando progresivamente la enseñanza gallega con una serie de medidas de carácter integral la distintos niveles que permiten responder a los nuevos retos fruto de la evolución de la sociedad y de la propia educación en los últimos años".

La CIG, única organización ausente en la reunión, calificó esta firma como "una nueva farsa" en la que, según ha denunciado, "cada vez se evidencia más que hay quien se reúne en los despachos e ignora la verdadera voluntad del profesorado".