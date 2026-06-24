¿Sabe usted que el tardeo en el Campo da Feira lo consolida como uno de los más usados de Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, el Campo da Feira consolidado como uno de los más usados de Ourense
¿Sabe usted el tardeo que se movió al Campo da Feira supone consolidar el espacio municipal como uno de los más usados de la city? ¿Que hay que sumar el sarao de ayer a la larga lista, que incluye imitaciones de la feria de abril, y fiestas étnicas de la emigración ourensana? ¿Que tiene una programación más nutrida que el Auditorio Municipal? ¿Que es reflejo del modelo del Ourense que quieren los mandamases?
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