Ourense registró 20 incidencias en un San Juan marcado por intervenciones sanitarias, altercados y quemaduras en Galicia
374 EN LA COMUNIDAD
El 112 Galicia gestionó 374 incidencias y 1.427 llamadas durante la noche de San Juan, con intervenciones sanitarias, altercados y quemaduras leves, especialmente en la provincia de A Coruña.
La central del 112 Galicia gestionó un total de 374 incidencias y 1.427 llamadas durante la noche de San Juan, en el tramo comprendido entre las 20:00 horas del martes y las 06:00 horas del miércoles. En conjunto, varias personas resultaron heridas por quemaduras en hogueras y se atendieron distintos tipos de emergencias habituales en esta celebración.
Las incidencias estuvieron relacionadas principalmente con asistencia sanitaria, seguridad ciudadana, incendios, accidentes de tráfico y operativos de rescate.
Intervenciones sanitarias y seguridad ciudadana
Del total de actuaciones, 161 intervenciones fueron de carácter sanitario, incluyendo intoxicaciones etílicas, desmayos y quemaduras producidas en hogueras.
Por otra parte, los cuerpos y fuerzas de seguridad intervinieron en 67 incidentes, relacionados con peleas, agresiones y personas con comportamientos agresivos o alterados durante la celebración.
También se registraron avisos por hogueras descontroladas e incendios en contenedores, así como situaciones similares, que fueron resueltas sin consecuencias de especial gravedad.
Provincias y municipios más afectados
Por provincias, A Coruña fue la más afectada con 194 incidencias, seguida de Pontevedra (121), Lugo (38) y Ourense (20).
A nivel municipal, el mayor número de avisos se registró en A Coruña (72), seguida de Vigo (27), Lugo (18), Santiago de Compostela (8) y Ourense (7).
Heridos por quemaduras en hogueras
Las principales intervenciones sanitarias estuvieron relacionadas con quemaduras sufridas en hogueras.
Sobre las 00:17 horas, una persona menor resultó herida tras caer en una hoguera en A Coruña, sufriendo quemaduras en una mano y una pierna.
En Arteixo, a las 01:35 horas, otra persona tuvo que ser trasladada al CHUAC tras caer en una hoguera y presentar quemaduras.
Minutos antes de las 04:30 horas, una mujer fue atendida en A Coruña tras caer en una hoguera y no poder caminar.
Incidentes sin gravedad destacable
También se registraron intervenciones por hogueras descontroladas en municipios como Noia, Arteixo o Rianxo, aunque ninguno de estos casos derivó en situaciones de gravedad ni dejó consecuencias relevantes.
El 112 Galicia destacó que, en términos generales, la noche de San Juan se desarrolló dentro de la normalidad habitual para este tipo de celebraciones, sin incidentes de especial gravedad.
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