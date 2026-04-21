Un total de 45 proyectos optan a fondos europeos del plan Leader
Entre las iniciativas recogidas por Adercou hay desde un tanatorio para mascotas a viviendas
Dentro de la convocatoria de proyectos presentada a la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Ourense (Adercou) para el programa Leader en esta convocatoria de 2026, cuyo plazo de solicitud de ayuda finalizó el 6 de abril, se registraron un total de 45 proyectos.
“Dentro dos proxectos presentados son 17 de entidades públicas (concellos), proxectos non productivos que veñen a cubrir servicios a poboación do rural e a poñer en valor o entorno rural. Resaltamos destes proxectos as iniciativas de varios concellos que apostan por crear ou adecuar espacios para que se intalen novas empresas ou xente que aposte polo rural, ofrencendo unha oficina equipada para que inicien a súa actividade e axudalos no arranque da empresa. Este é o caso de tres concellos que ofrecerán nichos de emprego”, explica el presidente de Adercou, Manuel Seoane. “Tamén resaltar a aposta pola vivenda social, para en casos de emerxencia, poder cubrir o aloxamento de familias vulnerables”, subraya Seoane.
En el capítulo de los proyectos productivos, “seguimos ampliando o servizo a poboación envellecida co caso de ampliación de residencias ou vivendas comunitarias, como é o caso da de Paderne de Allariz (A Seara), un exemplo de rehabilitación de casa tradicional que marca a diferencia da forma de atender e dar coidado ós maiores, sendo como máximo 12 personas por vivenda”, apunta el presidente de Adercou.
Otro proyecto apuesta por el servicio de tanatorio de mascotas, al que se unen otras iniciativas, como empresas del sector servicios de ferretería, docencia, construcción, centros deportivos o empresas de desguaces.
“O abanico é moi diverso, e agora estase procedendo a levantar as correspondentes actas de non inicio, para comprobar que as obras solicitadas non estan iniciadas e posteriormente comprobarase expediente a expediente para comprobar que cumplen todos os requisitos do Programa Leader, e esperemos poder adxudicar a finais do verán a subvencións, dotadas este ano dun total de 1.101,335 euros”, indica Manuel Seoane.
También te puede interesar
UNA VIDA DE COLECCIÓN (XXVI)
Galería | La colección de un hombre que sabía mucho de aguas
GUÍA DE SUBVENCIONES
CEO y Xunta asesoran a empresas sobre ayudas públicas
