La red Ultreia de emprendimiento supera las 100 adhesiones de agentes dinamizadores

El Congreso Ultreia Galicia tuvo lugar en el Parador de Santo Estevo

En vísperas del día del emprendimiento, la Xunta ha actualizado la radiografía en torno al emprendimiento que se vive en estos momentos en Galicia. Desde que se lazó la red Ultreia, las adhesiones suman ya un centenar de instituciones, fundaciones, agentes y empresas que promueven el emprendimiento y el desarrollo en el rural.

El conselleiro de Emprego, José González, ha participado en Lalín (Pontevedra) en el acto institucional con motivo del día del emprendimiento, que se celebra mañana viernes 17 de abril.

Trasdeza Natur uno de los proyectos de la I edición de RR_dTerritorio | FRR

En el acto, el conselleiro dio protagonismo a proyectos como Trasdeza Natur, de Silleda; Chorima Cosmetics, de A Estrada; y Qïchen Biocociña, de Lalín. "Representan a la perfección la simbiosis entre tradición e innovación", ha resaltado.

Además, puso como ejemplo la colaboración con la Diputación de Pontevedra, con la que "se reforzará y potenciará la atención y asesoramiento al emprendimiento", a través de la red de polos autonómica.