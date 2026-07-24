¿Sabe usted que el trabajo de asfaltado en la A-52 no se ha acabado?

¿Sabe usted que para evitar los accidentes de tráfico es importante que haya una correcta señalización? ¿Que después de causar grandes atascos con el asfaltado de la A-52, no se ha acabado el trabajo? ¿Que las autovías deberían tener carriles? ¿Que una carretera sin pintar al lado de una salida es todavía más peligroso? ¿Y que los autos locos están bien, jugar con la vida de los conductores no?