La Xunta licita la ronda este de Ourense: 13 millones para conectar la N-525 con la A-52

El Consello de la Xunta de Galicia ha dado luz verde este lunes a una infraestructura con actuación directa para la descongestión del tráfico en la capital ourensana: la ronda este. El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, compareció tras la reunión semanal de su Ejecutivo para anunciar la autorización de la licitación de estos trabajos, que movilizarán una inversión cercana a los 13 millones de euros.

El objetivo principal de esta actuación autonómica es doble. Por un lado, se busca descongestionar el centro de la ciudad desviando la circulación periférica y, por otro, optimizar las conexiones interurbanas hacia el sur de la comunidad.

Un trazado de 1,5 kilómetros

La intervención, que cuenta con un presupuesto exacto de 12,7 millones de euros, consistirá en la construcción de un nuevo vial con una longitud de 1,5 kilómetros.Este tramo estratégico servirá como enlace directo entre la carretera Nacional 525 y el acceso a la autovía A-52.

El impacto de la obra, no obstante, trascenderá los límites municipales de la capital de la provincia. Según ha detallado Rueda durante su intervención, la nueva infraestructura beneficiará a un amplio núcleo de población del área metropolitana: "Vai basicamente polo concello de Ourense, tocará tamén o concello de San Cibrao das Viñas, beneficiando pois a moitas decenas de miles de veciños".

Ahorro de tiempos

Uno de los datos más llamativos aportados por el presidente autonómico durante la comparecencia ha sido la drástica reducción en los tiempos de desplazamiento que supondrá la entrada en funcionamiento de esta nueva ronda. Además de aliviar las saturadas calles del centro de Ourense, la nueva conexión será clave para el tráfico rodado de largo recorrido. Según detalló el presidente, la obra "reducirá o tempo" para enlazar con la autovía das Rías Baixas, de los siete minutos actuales a poco más de un minuto.

Respecto al cronograma del proyecto, el Ejecutivo gallego ha pisado el acelerador administrativo con el objetivo de que la tramitación burocrática quede resuelta antes de que finalice el año en curso. La intención del Gobierno es completar todo el proceso de adjudicación pública en los próximos meses de 2026.

En este sentido, el líder del Ejecutivo gallego fue claro al marcar el horizonte temporal para el arranque de unas máquinas que transformarán definitivamente la movilidad en la franja oriental de la ciudad y su principal polígono industrial colindante. "A previsión é, unha vez que hoxe autorizamos por case 13 millóns de euros a licitación das obras, adxudicalas neste mesmo ano e iniciar a súa execución a principio do ano 2027", concluyó Alfonso Rueda.