¿Sabe usted que ser usuario de Renfe parece un trabajo?

¿Sabe usted que los viajeros de Renfe deberían cobrar por utilizar este medio de transporte? ¿Que los retrasos tanto en la salida como en las llegadas se han convertido en sello de identidad de la casa? ¿Que la ausencia de carteles confunde a los viajeros? ¿Que la limpieza no se sabe cuándo se realiza? ¿Que esa falta de higiene deriva también en malos olores? ¿Donde irá el dinero? ¿A donde todo el mundo piensa?