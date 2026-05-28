¿Sabe usted que los vecinos de Avilés de Taramancos van a tener fiesta de sobra?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, entrar o salir de casa en Avilés de Taramancos será un poco más difícil

¿Sabe usted que los vecinos de Avilés de Taramancos van a tener fiesta de sobra?
¿Sabe usted que los vecinos de Avilés de Taramancos van a tener fiesta de sobra?

¿Sabe usted que se acercan las fiestas de Ourense, y los vecinos de Avilés de Taramancos apuntan a ser los agraciados un año más? ¿Que el mapa perfilado por los mandamases de la city va a ponerles los conciertos junto al Pabellón de Os Remedios y, probablemente, las barracas en el Paseo de Fonte do Bispo? ¿Que la última esperanza es, al menos, poder entrar y salir de su calle y que no les vuelvan a impedir el paso?

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