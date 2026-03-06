Los usuarios, hartos del abandono de la N-120: “Está deshecha, es peligrosa”

Baches, carriles sin pintar, cortes por obras o reducción de la velocidad. Estas son algunas dificultades a las que tienen que enfrentarse cada día los usuarios de la N-120. Esta carretera es uno de los ejes principales de comunicación de la provincia, ya que conecta la ciudad con Valdeorras a la espera de la tan ansiada A-76 (Ourense-Ponferrada), un proyecto que acumula años de retrasos y promesas incumplidas.

Por tanto, la N-120 es una vía fundamental, sin embargo, las deficiencias en el firme provocan que cada día sea más difícil transitar por ella. “Está dejada de la mano de Dios desde ya antes de las lluvias, hay varias zonas que cada día están peor y la inversión es cero. Lo único que hacen de vez en cuando en algún hoyo es echarle unas paladitas por encima y ya está, es tercermundista la carretera”, explica Daniel Rodríguez, camionero de la empresa Transchao.

La vía cuenta actualmente con varios carriles cortados. | XESÚS FARIÑAS

Resalta como una de las peores zonas la que transcurre entre Monforte y Canabal. Este miércoles, ese tramo estaba lleno de baches e incluso un carril permanecía cortado ante la imposibilidad de circular por un firme tan deteriorado. Todas estas deficiencias provocan deterioros en los vehículos. “En mi caso no me llegó a reventar la rueda, pero me saltaron tres tornillos de la rueda de dirección que casi me rompe. Además, a un coche que me estaba adelantando le saltó gravilla y le rompió una luna”, cuenta Rodríguez, quien circula a diario por esta carretera. “Todos los días veo coches parados con las ruedas reventadas”, añade.

“No se está invirtiendo, la carretera lleva mal desde antes de las lluvias. Hay tramos en Pobra do Brollón que los arreglaron y los dejaron a medias, echaron asfalto en algunos trozos y la carretera sigue sin pintar, yo porque conozco la carretera, pero uno que no la conozca va de noche y lloviendo y no sabe dónde está el carril”, señala. Al respecto, indica que en breve, si no se arregla la vía, habrá tramos por los que no se pueda pasar.

La carretera tiene varios tramos sin pintar. | XESÚS FARIÑAS

“Está deshecha”

“La carretera está deshecha, hay algún tramo intransitable. Para los que circulamos por ella diariamente es un peligro, con riesgos de reventones de ruedas o accidentes”, explica un taxista que transita cada día por la N-120. Al respecto, señala que es una vía que cuenta con gran afluencia de tráfico, por lo que el número de perjudicados por el estado del firme es alto.

“Es muy peligrosa”

Uno de los usuarios que vivió lo complicado que es circular por esta vía fue Julio Cid. El pasado domingo regresaba de Monforte junto a unos amigos . “De noche es una carretera muy peligrosa porque no ves bien los baches, entonces donde puedes ir a 90 km/h, yo en tramos iba a 60 y con miedo. Además, hay carriles cortados que están mal señalizados”, relata. En su caso, para esquivar los baches incluso invadía el carril contrario para preservar su coche.

Un camión atraviesa un tramo de baches. | XESÚS FARIÑAS

"Lo peor es de noche"

“Lo peor es cuando circulas de noche y con lluvia, que el agua cubre los baches y los camufla, entonces cuando te quieres dar cuenta te dejas ahí la rueda”, cuenta el conductor de una ambulancia. En su caso, circula con sumo cuidado de no coger ningún bache, ya que una avería supone tener que detener la marcha, perjudicando al paciente transportado. “Nosotros al final llevamos personas”, indica. Al respecto, denuncia la falta de mantenimiento en la via. “Es intransitable y la única solución que ponen es cortar el carril con conos. Además, hay tramos que están sin pintar”, explica.

El hartazgo es unánime ante una vía que presenta un estado lamentable que se ha visto agravado por las intensas lluvias. El Gobierno inició su plan para reparar daños provocados por los temporales. Al respecto, habrá actuaciones por varias carreteras, entre ellas la N-120. Los usuarios señalan la importancia de que se realice una reforma integral.