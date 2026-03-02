200 personas cortan la N-120 en señal de protesta

El hartazgo por el estado “ruinoso” de la carretera N-120 se materializó el pasado sábado en una protesta a la altura de Canabal, en el concello lucense de Sober. Alrededor de 200 personas, convocadas por la asociación vecinal Xuntos por Lugo, cortaron el tráfico de esta arteria vital que conecta Lugo con Ourense para exigir al Ministerio de Transportes una intervención integral inmediata. Bajo el lema “Arranxo xa”, los manifestantes denunciaron un abandono histórico que ha convertido el firme en una trampa de baches profundos y hundimientos.

Los baches provocan decenas de reventones y averías, desatando la indignación de los usuarios

La situación ha dejado de ser una molestia estética para convertirse en un grave problema de seguridad vial. En las últimas semanas, los puntos críticos de esta deteriorada vía han sido escenario de decenas de reventones de ruedas y averías en sistemas de amortiguación, según confirman los usuarios habituales. La N-120 es el eje vertebrador de la Ribeira Sacra, y su deterioro lastra la comunicación entre Valdeorras, Quiroga y las tierras de Lemos.

La movilización, supervisada por la Guardia Civil, coincide con la presión política del Partido Popular, que reclama en el Congreso un plan de choque urgente. Por su parte, Xuntos por Lugo advierte que esto es solo el principio: si el Gobierno central no ofrece soluciones definitivas más allá de simples “parcheos”, las movilizaciones continuarán.