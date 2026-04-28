UVigo y Veolia crean una cátedra sobre contratación pública

La Universidad de Vigo (UVigo) y la multinacional Veolia han formalizado la creación de la Cátedra Convive. Este proyecto académico nace con la vocación de transformar los mecanismos de la contratación pública en Galicia. El acuerdo, sellado por el rector Manuel Reigosa y el director de Veolia Auga Galicia, Nicolás Esmorís, busca profesionalizar un sector que representa el 10% del PIB nacional, clave para el desarrollo socioeconómico del territorio.

Durante la firma, Manuel Reigosa destacó la importancia de “tender lazos” entre la sociedad civil y la academia para responder a las demandas sociales. El rector subrayó la claridad de los objetivos del proyecto, señalando que “pocas veces se firma un acuerdo que tenga tan claramente establecidas las líneas de actuación, que son muy positivas”. Esta sinergia permitirá que el conocimiento universitario se traduzca en soluciones prácticas aplicables a los complejos retos técnicos que enfrentan las administraciones públicas hoy en día en un entorno global cada vez más exigente y dinámico.

La iniciativa surge para superar la visión tradicional de la compra pública, limitada a menudo a criterios económicos. El fin es situarla como una herramienta estratégica de innovación y sostenibilidad. La cátedra, dirigida por la profesora Patricia Valcárcel, se centrará en una contratación alineada con la Agenda 2030. El trabajo desarrollará una perspectiva multidisciplinar que integre conocimientos jurídicos, técnicos y sociales para proporcionar a las instituciones herramientas que permitan gestionar eficientemente servicios esenciales como el ciclo integral del agua, el tratamiento de los residuos y la energía en los municipios gallegos.

Un pilar fundamental de Convive es la unidad de aceleración denominada LegalTech. Esta división investigará soluciones tecnológicas aplicadas al ámbito jurídico para simplificar la burocracia, reducir tiempos de tramitación y aumentar la transparencia en las licitaciones. Al introducir herramientas digitales, se pretende garantizar una mayor seguridad jurídica para todas las partes implicadas. Además, se mantendrá una línea de divulgación constante que incluirá estudios especializados, seminarios técnicos y la producción de un podcast mensual para acercar estas materias a los profesionales, a los estudiantes universitarios y a toda la ciudadanía interesada.

El acuerdo firmado busca mejorar la empleabilidad del estudiantado

En el ámbito educativo, el convenio refuerza el vínculo con el mercado laboral. Los estudiantes de la UVigo tendrán acceso a actividades prácticas y visitas técnicas a instalaciones de Veolia, conociendo la complejidad técnica de la gestión de infraestructuras públicas. Este contacto directo busca mejorar la empleabilidad del alumnado, formándolo en las exigencias de una administración que demanda perfiles expertos en sostenibilidad y servicios innovadores. En definitiva, esta cátedra supone un avance en la modernización administrativa de la comunidad. Al unir investigación y experiencia operativa, Galicia se dota de un centro de pensamiento especializado en compra pública responsable. Convive aspira a ser un referente nacional que demuestre que una contratación eficiente no solo optimiza los recursos públicos, sino que actúa como un motor fundamental para el desarrollo económico, la innovación y la protección del medio ambiente.