Estudiantes y empresas tienen una primera toma de contacto en el Campus de Ourense

Encontrar la primera experiencia laboral no es fácil. La Universidad de Vigo es consciente de ello. Para tratar de allanar el camino de sus titulados organizan, desde hace ya varios años, la feria EmpregoInCampus, una cita en la que los alumnos pueden acercarse a empresas e instituciones.

Estudiantes de los nueve centros del Campus se pasaron este miércoles por el pabellón universitario, donde pudieron contactar directamente con 70 entidades, públicas y privadas, de diversos sectores, descubriendo las oportunidades de desarrollo profesional que podían ofrecerles. “Esta jornada me parece bastante interesante para acercarnos al mercado laboral; además, el ambiente es muy cercano”, valora Yago Rojo, estudiante de Ingeniería Informática.

Como en otras ediciones, la feria contó con 40 stands, una docena de mostradores informativos y una zona específica en la que el alumnado de la Escuela Superior de Ingeniería Informática pudo realizar entrevistas personales de 15 minutos con cerca de 25 empresas. Xabier finalizó recientemente sus estudios en Informática, su intención en esta cita era encontrar “un primer empleo”. “Tengo previstas ocho entrevistas”, indica este recien graduado, que explica que desde la organización “se les facilita una lista con todas las empresas del sector y ellos eligen en cuáles consideran que pueden encajar”.

Natalia Capirrini, vicerrectora de Estudiantado y Empleabilidad, destacó que EmpregoInCampus tuvo “unha acollida fenomenal por parte das empresas e das institucións”, celebrando que la cita no para de aumentar la participación. Con todo, algunos alumnos de primeros cursos lamentan que no se les ofrezca también la posibilidad de participar activamente. “Estaría bien empezar a hacer prácticas en los primeros cursos, para ir ganando experiencia”, apunta Andrea, de 2º de ADE.