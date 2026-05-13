Vacantes de difícil cobertura en Ourense: cocineros, fontaneros y sector sanitario

Ourense afronta actualmente un desajuste estructural entre la oferta y la demanda de empleo que condiciona seriamente su mercado laboral. Según los expertos consultados por el SEPE en sus últimas encuestas empresariales, este desfase afecta de forma crítica a la cobertura de vacantes en ocupaciones esenciales como cocineros y camareros asalariados, soldadores, fontaneros, mecánicos de equipos eléctricos, enfermeros especializados y médicos de familia.

La lista de puestos difíciles de cubrir se extiende también a catadores y clasificadores de alimentos, peones agrícolas, conductores de camiones, vendedores en tiendas y trabajadores de cuidados a domicilio. Las causas de este fenómeno residen principalmente en la falta de candidatos idóneos y en las condiciones laborales, detectándose además una carencia de competencias técnicas y transversales que hace necesaria la formación específica en sectores como la cocina, la soldadura, la fontanería o la industria alimentaria.

Pese a estos retos, la provincia ya cuenta con indicadores claros de hacia dónde se moverá el trabajo en los próximos meses. El informe con cifras de 2025 dibuja un escenario donde la tecnología y los cuidados marcan el paso, utilizando un sistema que detecta los sectores que están ganando velocidad real. El análisis identifica diez actividades con excelentes perspectivas por su estabilidad, lideradas por la asistencia en residencias, que es el único sector que aumenta simultáneamente en número de empleados y de centros. También presentan una tendencia muy positiva la programación informática, la ingeniería, la silvicultura y la reparación de maquinaria industrial, junto a las actividades administrativas, el sector inmobiliario, la hostelería y el transporte.

Para el horizonte de 2026, el mercado demandará perfiles diversos que van desde especialistas de la administración pública, periodistas y psicólogos hasta técnicos en mecánica de vehículos, tratamientos de estética y operadores de embalaje. Se prevé asimismo una demanda estable de personal de limpieza y repartidores, completando un mapa laboral que busca equilibrar la especialización con los servicios básicos. En conjunto, las previsiones hasta 2028 invitan al optimismo, apuntando a que la afiliación en Ourense seguirá creciendo a un ritmo anual del 3,72 %, lo que supondrá la incorporación de unos 1.500 trabajadores cada año para sostener el crecimiento de la economía provincial, hasta alcanar 111.752 afiliados al cerrar 2028 y 11.045 parados.