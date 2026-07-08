¿Sabe usted que se ve que cotiza al alza la cantera futbolística ourensana? ¿Que andan las cositas calientes por las mañas de un equipo de fútbol de la ciudad que intenta llevarse jóvenes talentos de Os Remedios con la técnica del “todos gratis” y otras promesas inconfesables? ¿Que en el fútbol formativo, la ética, las buenas prácticas y los principios deberían estar por encima de otros objetivos menos deportivos?

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