El Academia Futsal triunfa en Os Remedios

La cancha central de Os Remedios acogió el domingo la fiesta del futsal autonómico de cantera con la disputa de las finales de la Preferente en las categorías cadete, infantil y alevín así como los Campeonatos Gallegos en las edades benjamín y prebenjamín. La fiesta local fue completa, porque el representante provincial clasificado, el Academia Futsal cadete, conquistó el título al imponerse en la final por 2-5 al IES Coruxo vigués. Después de este éxito, el conjunto entrenado por Sergio Martínez ya mira al Campeonato de España.

Cantidad y calidad todo el domingo en el Pavillón, con una entreda espectacular en la grada y más nivel todavía sobre el parquet. Aquí se consagró en la última final el Academia Futsal cadete, que fue profeta en casa. Triunfo ourensano por 2-5, con un triplete de Mamadou y un doblete de Alexandre en un partido en el que los de Sergio Martínez fueron superiores: 0-3 al descanso y 0-5 a 11 minutos del final, en los que los vigueses aprovecharon para maquillar el marcador, pero sin llegar a inquietar.

El otro gran protagonista de la jornada fue el Alto do Vento FS. El club santiagués clasificó para las finales a tres de sus equipos, logrando dos de los títulos, ambos ante el CIOS Vigo. Muy cómoda fue la victoria en edad benjamín, en la que se impuso por 4-0 en un duelo que decidió tras el descanso. Todavía más holgado fue el triunfo en la categoría prebenjamín, un 8-0 después de un “póker” de Alejandro Rúa, un triplete de Xenxo Otero y otro gol de Álvaro Raña.

Cedió, sin embargo, la final en la categoría alevín, en la que cayó por 1-2 ante el Kompite Amor de Dios con un doblete de Álex Barcia.

El otro título de la jornada se lo quedó el Ribeira FS, que venció con mucha solvencia al 5 Coruña por 7-0 en un duelo que estaba ya decidido al descanso (5-0). Hugo López lideró con un triplete a los de Ribeira de Piquín.