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El Academia Futsal triunfa en Os Remedios
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La cancha central de Os Remedios acogió el domingo la fiesta del futsal autonómico de cantera con la disputa de las finales de la Preferente en las categorías cadete, infantil y alevín así como los Campeonatos Gallegos en las edades benjamín y prebenjamín. La fiesta local fue completa, porque el representante provincial clasificado, el Academia Futsal cadete, conquistó el título al imponerse en la final por 2-5 al IES Coruxo vigués. Después de este éxito, el conjunto entrenado por Sergio Martínez ya mira al Campeonato de España.
Cantidad y calidad todo el domingo en el Pavillón, con una entreda espectacular en la grada y más nivel todavía sobre el parquet. Aquí se consagró en la última final el Academia Futsal cadete, que fue profeta en casa. Triunfo ourensano por 2-5, con un triplete de Mamadou y un doblete de Alexandre en un partido en el que los de Sergio Martínez fueron superiores: 0-3 al descanso y 0-5 a 11 minutos del final, en los que los vigueses aprovecharon para maquillar el marcador, pero sin llegar a inquietar.
El otro gran protagonista de la jornada fue el Alto do Vento FS. El club santiagués clasificó para las finales a tres de sus equipos, logrando dos de los títulos, ambos ante el CIOS Vigo. Muy cómoda fue la victoria en edad benjamín, en la que se impuso por 4-0 en un duelo que decidió tras el descanso. Todavía más holgado fue el triunfo en la categoría prebenjamín, un 8-0 después de un “póker” de Alejandro Rúa, un triplete de Xenxo Otero y otro gol de Álvaro Raña.
Cedió, sin embargo, la final en la categoría alevín, en la que cayó por 1-2 ante el Kompite Amor de Dios con un doblete de Álex Barcia.
El otro título de la jornada se lo quedó el Ribeira FS, que venció con mucha solvencia al 5 Coruña por 7-0 en un duelo que estaba ya decidido al descanso (5-0). Hugo López lideró con un triplete a los de Ribeira de Piquín.
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