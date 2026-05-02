Vegalsa-Eroski y AMICOS reforestan Monterrei junto a un centenar de escolares tras los incendios del pasado año

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski y la Asociación AMICOS han reunido hoy en Monte A Caridade, ubicado en Monterrei, a más de un centenar de escolares de los colegios CEIP Medeiros de Monterrei, CRA Monterrei y CEIP Plurilingüe de Oimbra, para llevar a cabo una acción de reforestación en un área especialmente afectada por los incendios forestales del pasado verano.

A través de este proyecto colaborativo, conseguirán plantar más de dos hectáreas de árboles autóctonos, acercando a las nuevas generaciones la importancia de la sostenibilidad y el cuidado de la biodiversidad mientras ayudan a recuperar este entorno. Concretamente, según datos de la Consellería de Medio Rural, en 2025 se quemaron en Galicia cerca de 119.000 hectáreas y la provincia de Ourense concentró el 86% de la superficie calcinada.

La representante del área de RSE de Vegalsa-Eroski, Irasema Dámaso, destacó que en esta décima edición de su plantación de árboles quisieron multiplicar el impacto positivo en el ecosistema haciendo esta acción especial de reforestación junto a la Asociación AMICOS, una entidad con la que colaboran en numerosas acciones con impacto social y ambiental.

Un alumno en plena faena | DARIO EYRE CONDE

A su vez, el director general de Amicos, Xoán España, subrayó que para ellos iniciativas como esta reforestación en la localidad ourensana de Monterrei representan mucho más que una acción ambiental. Suponen una oportunidad para generar impacto positivo en el territorio desde la inclusión.

Remarcó asimismo que es un orgullo seguir contando con Vegalsa-Eroski como compañero de viaje en este tipo de proyectos, demostrando que la colaboración entre empresa y tercer sector puede traducirse en iniciativas que cuidan el entorno y mejoran la vida de las personas con discapacidad. “Juntos avanzamos hacia un modelo más sostenible, un modelo en el que la recuperación de nuestros bosques y la participación de las personas van de la mano para construir un futuro más verde e inclusivo”, concluyó Xoán España.

Un compromiso compartido

Bajo el lema ‘Raíces que nacen do corazón’, esta acción une a diferentes actores con presencia en la zona y comprometidos con el entorno. A los equipos de Vegalsa-Eroski, la Ecobrigada de la Asociación AMICOS y los colegios se sumaron dos proveedores de la compañía, ViniGalicia y Gallega de Patatas; la conselleira de Medio Rural, María José Gómez; la Directora Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, María Luísa Piñeiro; el diputado de Medio Ambiente e Enerxía de la Deputación de Ourense, José María Lago; los alcaldes de Cualedro, Monterrei, Laza y Trasmiras, Luciano Rivero, José Luís Suárez, José Ramón Barreal y Emilio Xosé Pazos; la jefa de servicio y el técnico forestal del distrito forestal Verín, Yolanda Boo y Jesús Manuel Sánchez; la gerente de Asociación Monteval GDR-9, Ana Pardo; y el presidente de la Comunidade de Montes en Man Común “A Caridade”, Eduardo Calviño.

Un grupo de pequeños ourensanos, manos a la obra. | DARIO EYRE CONDE

Desde Vegalsa-Eroski agradecen a todos ellos el haberse sumado a este proyecto, que combina la protección ambiental de un entorno rural con la inclusión social a través de la colaboración con AMICOS y la educación en valores sostenibles entre lapoblación escolar.

Diez años sembrando conciencia medioambiental en las aulas

Hace una década, la compañía decidió implicar en sus acciones de responsabilidad medioambiental a los más pequeños, activando la iniciativa ‘Unha árbore, unha historia’, con la que busca impulsar el respeto por la naturaleza a través de la cultura. Desde su puesta en marcha hasta ahora, se han plantado más de 600 árboles autóctonos, con la participación de alumnos de toda Galicia.