¿Sabe usted que el verano acaba, pero los turistas no paran de llegar a Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el turismo aumenta en Ourense por el OUFF
¿Sabe usted que el verano acaba, pero los turistas no paran de llegar a Ourense? ¿Que las calles de la ciudad están estos días llenas de turistas? ¿Que muchos llegan atraídos por el Ourense Film Festival? ¿Que todo apunta a que los datos de asistencia del festival volverán a ser buenos un año más? ¿Y que poco a poco se consolida como cita de referencia para los amantes del audiovisual?
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