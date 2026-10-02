¿Sabe usted que el verano acaba, pero los turistas no paran de llegar a Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el turismo aumenta en Ourense por el OUFF

Turistas presentes en Ourense durante el OUFF.
Turistas presentes en Ourense durante el OUFF. | La Región

¿Sabe usted que el verano acaba, pero los turistas no paran de llegar a Ourense? ¿Que las calles de la ciudad están estos días llenas de turistas? ¿Que muchos llegan atraídos por el Ourense Film Festival? ¿Que todo apunta a que los datos de asistencia del festival volverán a ser buenos un año más? ¿Y que poco a poco se consolida como cita de referencia para los amantes del audiovisual?

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