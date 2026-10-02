¿Sabe usted que el verano acaba, pero los turistas no paran de llegar a Ourense? ¿Que las calles de la ciudad están estos días llenas de turistas? ¿Que muchos llegan atraídos por el Ourense Film Festival? ¿Que todo apunta a que los datos de asistencia del festival volverán a ser buenos un año más? ¿Y que poco a poco se consolida como cita de referencia para los amantes del audiovisual?