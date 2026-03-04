La vida en Ourense es un 25% más cara ahora que hace cinco años

Vivir en Ourense es hoy un reto económico significativamente mayor que hace cinco años. Según los últimos datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia ha experimentado una escalada de precios del 24,7% en los últimos cinco años. Esta cifra sitúa al territorio ourensano no solo por encima de la media de Galicia, que registró un 23,4%, sino notablemente por delante de la media nacional, que se detuvo en un 22,4%.

Esta diferencia de 2,3 puntos porcentuales respecto al conjunto de España evidencia una pérdida de poder adquisitivo más acentuada para los ourensanos. En términos prácticos y a modo de ejemplo, una cesta de bienes o servicios que en 2021 costaba 1.000 euros, requiere hoy un desembolso de 1.247 euros en la provincia, frente a los 1.224 euros que se pagarían de media en el resto del país.

El encarecimiento de la vida en Ourense no ha sido uniforme, cebándose especialmente con los pilares básicos del día a día de las familias: la alimentación y la factura de los suministros del hogar. El abastecimiento de agua y los servicios relacionados con la vivienda encabezan la lista de incrementos con una subida histórica del 40,4%. Les siguen de cerca los alimentos, cuyo coste se ha disparado un 39,9%, y las bebidas no alcohólicas, con un 37,8%, lo que demuestra que la cesta de la compra básica es el principal foco de tensión para las economías de los hogares y un esfuerzo cada vez más difícil de asumir.

Este escenario se ve agravado por la crisis energética que se ha dejado notar en la provincia. La electricidad y el gas acumulan un encarecimiento del 33,9% en este periodo. Asimismo, otros gastos habituales han presionado al alza el presupuesto familiar: los seguros han disparado sus precios un 35,2% en Ourense, mientras que el tabaco ha registrado una subida del 29,1%, consolidándose ambos como factores clave en la elevada inflación.

Pocos alivios

A pesar del contexto general de subidas, el análisis del IPC revela sectores que han actuado como “válvulas de escape” para el presupuesto familiar. La tecnología lidera las bajadas, con los equipos de informática y comunicaciones cayendo un 20,8% en el último lustro. Sin embargo, el descenso más notable se registra en los artículos recreativos y juguetes, que se han abaratado un 26,5% en la provincia.

Asimismo, las políticas de bonificación y fomento de la movilidad han permitido que el transporte de pasajeros registre una bajada del 15,5%.

Para mayor preocupación de los hogares, el horizonte que se abre a corto plazo no es esperanzador, ya que la guerra en Oriente Medio amenaza ahora con una nueva escalada de precios que podría truncar cualquier atisbo de recuperación.