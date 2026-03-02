Temor por el conflicto de Oriente Medio: gasolina y diésel, en 1,51 el litro

El respiro que los conductores ourensanos vivieron en 2025 ha saltado por los aires. La escalada bélica en Oriente Medio ha provocado un terremoto energético que impacta ya de forma directa en las gasolineras de la provincia. Con el crudo disparado un 8% tras el cierre del Estrecho de Ormuz, el escenario es crítico. El motor logístico, agrícola y empresarial ourensano es “diésel-dependiente”, con un consumo anual que supera las 167.000 toneladas de Gasóleo A. Y la crisis iraní no solo resucita el fantasma de los dos euros por litro, sino que ha consolidado el temido sorpasso: tras cuatro años siendo más barata, la manguera del diésel ya es igual de cara que la de gasolina.

Los datos de la última semana en Ourense confirman este vuelco. Mientras la gasolina mantiene una subida moderada, el diésel se ha disparado: el precio medio del gasóleo en la provincia escala ya a los 1,51 euros/litro, igualando los 1,51 euros de la gasolina 95. En estaciones de la ciudad y en los principales ejes viarios (A-52 y N-525), los máximos ya alcanzan los 1,572 euros. En la última semana, el diésel se ha encarecido en tres céntimos el litro y la gasolina en dos. Los combustibles encadenan así ya siete semanas al alza, más pronunciada en los últimos días.

Ante esta tendencia, la patronal del transporte ha lanzado un “aviso urgente”: el gasóleo podría encarecerse 20 céntimos más en apenas siete días y los transportistas tiene la obligación legal de repercutir este coste en sus tarifas para evitar el colapso.