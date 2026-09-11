Vídeo | Un accidente causado por un jabalí causa retenciones en la A-52 a la altura de Outariz

Una colisión entre dos vehículos provocada por la presencia de un jabalí en la calzada causó importantes retenciones alrededor del punto kilométrico 231 de la A-52, en sentido Vigo, a la altura de Outariz.

El accidente se saldó sin heridos y no requirió la intervención de los servicios de emergencia. Las retenciones de tráfico llegaron a alcanzar un kilómetro de longitud.