Vídeo | Un accidente causado por un jabalí causa retenciones en la A-52 a la altura de Outariz
UN KILÓMETRO DE ATASCO
Un accidente provocado por la presencia de un jabalí en la A-52 a la altura de Outariz causa importantes retenciones en sentido Vigo
Una colisión entre dos vehículos provocada por la presencia de un jabalí en la calzada causó importantes retenciones alrededor del punto kilométrico 231 de la A-52, en sentido Vigo, a la altura de Outariz.
El accidente se saldó sin heridos y no requirió la intervención de los servicios de emergencia. Las retenciones de tráfico llegaron a alcanzar un kilómetro de longitud.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 11 de septiembre?