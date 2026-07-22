Vídeo | Dos coches sufren una fuerte colisión en Velle

Dos vehículos sufrieron una fuerte colisión delantera al mediodía de este miércoles, 22 de julio, en la N-120A a su paso por la parroquia de Velle, en Ourense. El accidente se produjo en el punto kilométrico 104 de la carretera, y de él se informó a las 14:13 horas.

En las primeras informaciones se afirmaba que era posible que una de las personas implicadas en el incidente estuviera herida. Como se aprecia en las imágenes, los morros de los dos vehículos quedaron completamente achatados como resultado del fuerte impacto.

Estado de los dos vehículos tras la colisión frontal en Velle | Miguel Ángel

Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local.