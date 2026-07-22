Atropellan a un menor en un accidente de tráfico en la avenida de Cabreiroá de Verín

Un menor resultó herido este miércoles tras ser atropellado en la avenida de Cabreiroá, en Verín, a la altura del número 86, según la información facilitada por los servicios de emergencias.

Tras recibir el aviso, Urgencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó una unidad asistencial hasta el lugar del accidente para atender al menor. Desde el 112 Galicia también se alertó a la Policía Local de Verín, que se desplazó al punto para intervenir y regular la situación.

Según primeras informaciones, el menor no reaccionaba en el momento en el que se dio el aviso a los servicios de emergencia. Por el momento, no ha trascendido si esa falta de respuesta se debía a un estado de shock o a una pérdida de consciencia.

Se desconocen por ahora las circunstancias en las que se produjo el atropello y el alcance de las lesiones sufridas por el menor. La Policía Local se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.