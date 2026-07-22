PÉRDIDA DE CONSCIENCIA
Atropellan a un menor en un accidente de tráfico en la avenida de Cabreiroá de Verín
PÉRDIDA DE CONSCIENCIA
Un menor resultó herido este miércoles tras ser atropellado en la avenida de Cabreiroá, en Verín, a la altura del número 86, según la información facilitada por los servicios de emergencias.
Tras recibir el aviso, Urgencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó una unidad asistencial hasta el lugar del accidente para atender al menor. Desde el 112 Galicia también se alertó a la Policía Local de Verín, que se desplazó al punto para intervenir y regular la situación.
Según primeras informaciones, el menor no reaccionaba en el momento en el que se dio el aviso a los servicios de emergencia. Por el momento, no ha trascendido si esa falta de respuesta se debía a un estado de shock o a una pérdida de consciencia.
Se desconocen por ahora las circunstancias en las que se produjo el atropello y el alcance de las lesiones sufridas por el menor. La Policía Local se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.
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