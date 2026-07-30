CONATO EXTINGUIDO
Vídeo | Se desata un incendio forestal en una cantera de Untes
CONATO EXTINGUIDO
Un conato de incendio forestal se desató al mediodía de este jueves, 30 de julio, en la parte alta de una cantera en la parroquia de Untes, en el Concello de Ourense, pasando el concesionario J.M.Untes e Hijos S.L.
El conato, que habría comenzado alrededor de las 13:00 horas del mediodía, estaría en estos momentos extinguido, según los bomberos de Ourense. En las imágenes compartidas se aprecia una blanca columna de humo en la zona alta de la cantera, rodeando varias estructuras que se encuentran en la zona.
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