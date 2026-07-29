Vídeo | Importantes retenciones en la A-52 dirección Ourense por un coche ardiendo entre los dos carriles

El incendio de un coche entre los dos carriles de la A-52 está causando importantes retenciones en sentido Ourense. A las 11:50 horas del mediodía de este miércoles, 29 de julio, se informó de un vehículo en llamas justo antes de la salida, en el punto kilométrico 271 de la autovía.

El turismo acabó ardiendo por completo, y el fuego ya se encuentra apagado. En un vídeo compartido se puede apreciar el atasco, a los servicios de mantenimiento y de emergencias en el lugar de los hechos y una gran columna de humo blanco que va invadiendo los carriles.