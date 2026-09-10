Vídeo | La Policía Nacional ejecuta una redada en Seixalbo con un gran despliegue de medios

La Policía Nacional ha ejecutado este miércoles una redada con un amplio despliegue de medios en el núcleo de Seixalbo. El dispositivo se ha puesto en marcha a primera hora de la mañana, sobre las 08:00 horas, centrándose en el registro del número 6 de la Rúa Mayor.

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En el inmueble intervenido vive una pareja joven en régimen de alquiler desde el pasado mes de abril. La irrupción de las fuerzas de seguridad provocó la fractura de los cristales de la puerta principal de acceso. En las imágenes del operativo se observa la movilización un furgón de la Policía Nacional y numerosos agentes ataviados con pasamontañas.

La Policía Nacional ejecuta una redada en Seixalbo con un gran despliegue de medios

Las primeras estimaciones señalan que en la operación han participado alrededor de 30 agentes, entre los que también se encontraban efectivos provistos de chalecos del servicio de Aduanas. Por el momento no han trascendido las causas ni las posibles detenciones vinculadas a esta intervención policial.

Esta noticia se irá ampliando a medida que se vayan conociendo más datos sobre el caso.