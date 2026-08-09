Vídeo | Susto en Outariz al arder una autocaravana: "No contestaba nadie"

El aparcamiento de las termas de Outariz vivió un pequeño susto en la noche de este sábado. “Estábamos en la autocaravana, que está a dos coches de la que ha empezado a salir humo. Han venido unos chicos y han empezado a tocar a la puerta, pero no contestaba nadie”, relataba una turista leonesa que presenció el incidente.

Tanto los bomberos como la Policía Nacional y la Policía Local se trasladaron de inmediato hasta el lugar ante lo que podría haber sido una situación más grave: “Pensábamos que había alguien dentro intoxicándose con el humo o que se estaba quemando algo”.

Por fortuna, la intervención se saldó sin ningún herido y únicamente hay que lamentar daños materiales en el vehículo, propiedad de una mujer. Según explicaron los efectivos de extinción, el origen del humo estuvo en el fallo de la instalación de un aplique de luz de la autocaravana. Hasta el punto se desplazaron dos coches y un furgón de la Policía Nacional, una patrulla de la Policía Local y un camión de bomberos.