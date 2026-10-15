Xoel López, entre las nuevas confirmaciones del Ouren Sound Fest 2027

Xoel López encabeza la segunda tanda de confirmaciones del Ouren Sound Fest 2027. La cita musical añade a su cartel al artista coruñés junto a 9Louro, Modelo y Capros, cuatro propuestas que refuerzan la combinación de referencias consolidadas del pop-rock con bandas emergentes de la escena gallega e independiente.

El festival regresará los días 21 y 22 de mayo de 2027 al campo de fútbol del Parque Tecnolóxico de Galicia, en San Cibrao das Viñas. De cara a esta entrega, la organización ha avanzado una ampliación notable de las dimensiones del recinto con el propósito de optimizar los servicios y ganar aforo para el público.

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La llegada de Xoel López, exlíder de Deluxe y uno de los autores con mayor arraigo en el circuito de festivales estatal, amplía una nómina artística en la que ya figuraban Ariel Rot, Sidonie, Fillas de Cassandra, Veintiuno, Tu Otra Bonita y Marlena.

La propuesta se completa en esta fase con la frescura de 9Louro y los directos de Modelo y Capros, a la espera de que el certamen desvele nuevos nombres durante los próximos meses.