El Ouren Sound Fest 2027 suma una nueva confirmación con un dúo pop conocido internacionalmente
GRUPO INDIE
El dúo de pop indie conocido internacionalmente por su tema "Me sabe mal" se incorpora al cartel del Ouren Sound 2027, que celebrará su próxima edición los días 21 y 22 de mayo en San Cibrao das Viñas
El Ouren Sound Fest 2027 suma un nuevo nombre a su cartel con la incorporación de Marlena, uno de los dúos pop que más ha crecido en los últimos años en España. La formación se une a un cartel que ya contaba con Ariel Rot, Fillas de Cassandra, Sidonie, Tu Otra Bonita y Veintiuno.
Marlena está formada por Ana Legazpi, vocalista y compositora, y Carolina Moyano, guitarrista. El dúo se ha consolidado en la escena pop española con canciones como “Me Sabe Mal”, “Gitana”, “Muñequita de Cristal” o “Último Baile”, acumulando varios discos de oro y platino.
Su trayectoria también incluye su paso por el Benidorm Fest 2024, además de actuaciones en festivales como O Son do Camiño, Sonorama, Arenal Sound o FIB. En los últimos años han ampliado su presencia en grandes escenarios y cuentan con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify.
Dos jornadas de música en San Cibrao
La incorporación de Marlena se suma a las primeras confirmaciones anunciadas por el festival, que volverá a celebrarse los días 21 y 22 de mayo de 2027 en el campo de fútbol del Parque Tecnolóxico de Galicia, en San Cibrao das Viñas. El cartel todavía está pendiente de nuevas incorporaciones.
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