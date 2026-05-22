Acusado de pegar a su mujer tras el juicio por violar a un hombre en Cortegada

Manuel C.R., de 63 años, ha protagonizado esta semana una intensa actividad judicial en Ourense al afrontar dos juicios en días consecutivos por delitos de especial gravedad. Tras comparecer el miércoles en la Audiencia ante la acusación de haber violado presuntamente a un vecino de Cortegada con discapacidad intelectual, este jueves volvió al banquillo de la Sección Penal para responder por una denuncia de violencia de género interpuesta por su exmujer.

Los hechos analizados en esta segunda vista se sitúan a finales de febrero de 2025 en la pensión Vilatermal de Cortegada. Según el Ministerio Fiscal, el detonante de la agresión fue un reproche trivial del acusado hacia su expareja por no haber lavado los platos de la cena, lo que derivó en un episodio de violencia física en el domicilio que ambos compartían.

Patadas por todo su cuerpo

La fiscalía sostiene que Manuel agarró y zarandeó a la víctima con tal fuerza que la arrojó al suelo, donde continuó propinándole patadas por todo el cuerpo. El ataque dejó a la mujer con múltiples hematomas en los antebrazos y dolor cervical, lesiones que requirieron asistencia médica y que, según el testimonio de la perjudicada, le provocaron un profundo estado de terror.

Por su parte, el acusado negó rotundamente la agresión y utilizó como coartada su situación legal previa. Manuel aseguró que aquella noche se encontraba en la ciudad de Ourense, alegando que evita acudir a Cortegada debido a la orden de alejamiento que tiene en vigor respecto al vecino que le denunció por la presunta agresión sexual.

Petición de 11 meses de prisión

A pesar de la versión del acusado, la fiscalía mantiene su petición de 11 meses de prisión por un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Asimismo, solicita la privación del derecho a la tenencia de armas durante tres años y una orden de alejamiento de 300 metros que impediría al acusado comunicarse con la víctima por el mismo periodo.

De ser condenado, Manuel C.R. también deberá asumir las costas del procedimiento e indemnizar al Sergas por los gastos médicos derivados de la atención a su exmujer. La víctima cuenta actualmente con una orden de protección tras haber formalizado la denuncia por estos hechos.