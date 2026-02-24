Cortegada moderniza el balneario y sus servicios

El balneario de Cortegada será objeto de una renovación integral tras aprobar el Consello de la Xunta un convenio entre Turismo de Galicia y el Concello que supondrá una inversión de 649.601,89 euros para la modernización y mejora de sus instalaciones.

La actuación permitirá reabrir el complejo termal después de varios meses cerrado y el gobierno local confía en que pueda estar de nuevo en funcionamiento el próximo verano. El alcalde, Avelino Luis de Francisco, explicó que el recinto presentaba un importante deterioro y fugas de agua, lo que obligó a su cierre temporal y a redactar un proyecto de mejora. Espera que, una vez salga a concurso, las obras puedan comenzar a finales de marzo y desarrollarse en el plazo de unos tres meses.

El proyecto incluye la renovación de la maquinaria, impermeabilización de las piscinas y reorganización de los espacios para mejorar la funcionalidad. También se ampliarán los vestuarios, se instalará un nuevo gimnasio y se habilitará una cafetería, además de un espacio termal interior complementario a las termas exteriores que se están construyendo.

El regidor avanzó que la intención es que el balneario “vuelva a ser un punto de referencia en la provincia”, ya que es un bien de interés cultural y clave para la hostelería y la vida económica de Cortegada.