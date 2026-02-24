Cortegada moderniza el balneario y sus servicios

REAPERTURA ESTE VERANO

La Xunta destinará casi 650.000 euros a renovar el balneario de Cortegada y sus servicios

Edificio del balneario de Cortegada, que será objeto de una reforma integral.

El balneario de Cortegada será objeto de una renovación integral tras aprobar el Consello de la Xunta un convenio entre Turismo de Galicia y el Concello que supondrá una inversión de 649.601,89 euros para la modernización y mejora de sus instalaciones.

La actuación permitirá reabrir el complejo termal después de varios meses cerrado y el gobierno local confía en que pueda estar de nuevo en funcionamiento el próximo verano. El alcalde, Avelino Luis de Francisco, explicó que el recinto presentaba un importante deterioro y fugas de agua, lo que obligó a su cierre temporal y a redactar un proyecto de mejora. Espera que, una vez salga a concurso, las obras puedan comenzar a finales de marzo y desarrollarse en el plazo de unos tres meses.

El proyecto incluye la renovación de la maquinaria, impermeabilización de las piscinas y reorganización de los espacios para mejorar la funcionalidad. También se ampliarán los vestuarios, se instalará un nuevo gimnasio y se habilitará una cafetería, además de un espacio termal interior complementario a las termas exteriores que se están construyendo.

El regidor avanzó que la intención es que el balneario “vuelva a ser un punto de referencia en la provincia”, ya que es un bien de interés cultural y clave para la hostelería y la vida económica de Cortegada.

