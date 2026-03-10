Cortegada tendrá plan para rehabilitar sus casas

El Consello da Xunta acordó este lunes la declaración de un Área de Rehabilitación Integral (ARI) en Cortegada, la primera de este tipo en el municipio. La superficie total del área de rehabilitación es de 36.780,59 metros cuadrados en la parroquia de Santa María, donde se concentra la mayor parte de los servicios municipales y confluyen las principales vías de comunicación.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas informó de la nueva ARI, cuyo objetivo es facilitar la rehabilitación de viviendas y la realización de obras de urbanización y reurbanización. Además, esta área podrá participar en el reparto de fondos que se realicen en el futuro con cargo a planes autonómicos o estatales destinados a este tipo de actuaciones.

Cortegada ya dio los primeros pasos en la recuperación de su zona histórica con la adquisición de inmuebles en desuso, como la antigua escuela, para su rehabilitación y oferta como vivienda. Con esta herramienta, el Ayuntamiento podrá optar a nuevas ayudas para este fin, al igual que los propietarios interesados en realizar reformas.