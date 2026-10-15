15.000 METROS CUADRADOS
Ofrecen una aldea entera con doce casas y parcelas en Ourense completamente gratis
15.000 METROS CUADRADOS
Adquirir un poblado entero sin desembolsar un solo céntimo es posible en la provincia de Ourense. El mercado inmobiliario rural sorprende con la oferta de una aldea completa por cero euros, un reclamo que incluye 12 casas para restaurar y una extensa parcela de 15.000 metros cuadrados de terreno.
Ante una oportunidad de estas características, surge de forma inevitable la desconfianza sobre la viabilidad del proyecto. La peculiar oferta plantea interrogantes sobre si existe una "trampa" o algún tipo de "gato encerrado" detrás de la cesión gratuita de todo este patrimonio arquitectónico y natural. Las imágenes del entorno muestran la necesidad de asumir un reto mayúsculo para frenar el avance de la maleza y consolidar las viejas estructuras de piedra. El emplazamiento exacto de esta insólita propuesta es el núcleo de A Barca, situado en el ayuntamiento de Cortegada.
Lejos de representar una simple donación altruista, este tipo de transacciones exigen un análisis exhaustivo para esclarecer la letra pequeña. Las incógnitas sobre "qué hay de oculto" o "de raro" para justificar un precio de cero euros obligan a desgranar las exigencias administrativas y de inversión necesarias para poder recuperar este enclave ourensano y transformarlo de nuevo en un espacio habitable.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
15.000 METROS CUADRADOS
Ofrecen una aldea entera con doce casas y parcelas en Ourense completamente gratis
BUNGALÓS Y PISCINA
Cortegada prevé reabrir su balneario a finales de septiembre
LA SEQUÍA APRIETA EL RURAL
Cortegada estrena cortes de agua nocturnos por la escasez