La historia tras la casa de dos euros en Cartelle: "Para regalarla al Concello me hacían pagar el notario"
ANUNCIO EN REDES
José Nieves Alonso fijó un precio simbólico para una casa en ruinas en Balderíz tras rechazar pagar los costes notariales de donarla al Ayuntamiento
La publicación de un anuncio de venta de una casa por solo dos euros en la parroquia de Balderíz (Cartelle) generó expectación en redes sociales. Detrás de esta oferta se encontraba José Nieves Alonso, un propietario que decidió fijar esa cifra simbólica ante el estado de la vivienda: "No valía para nada". Se trata de una pequeña edificación en ruinas de tan solo 14 metros cuadrados: "Imagínate que es un triángulo y que la parte más grande da a la calle".
El origen de este anuncio está en el intento de José de deshacerse de la propiedad sin incurrir en gastos personales. Nieves quería ceder la parcela de forma gratuita al Concello, pero las exigencias del procedimiento frustraron la operación. "Yo la regalaba, pero el Ayuntamiento me dijo que tenía que ir al notario, pagar yo y hacer una donación. Les dije que no; después de regalársela, ¿aún querían que pagara yo el notario?", afirma. Para evitar pagar los aranceles de la donación, decidió fijar un precio simbólico con el objetivo de que el comprador asumiera la tramitación.
Nadie se atreve a comprarla
La historia de José cobró dimensión tras ser publicada en redes sociales por un menor del municipio. A pesar de que el anuncio atrajo a numerosos curiosos hasta esta la zona, ubicada a 2 kilómetros de Cartelle y a 20 kilómetros de Ourense, las visitas no terminaron con la venta de la vivienda. El propio vendedor alertaba a los posibles compradores sobre el estado del inmueble: "Yo los avisaba de que eso no daba para nada".
Ante la ausencia de interesados en llevar a cabo la adquisición, Nieves zanjó el asunto de manera definitiva: "Le quité el letrero y ya no saben cuál es".
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