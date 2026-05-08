La OU-402 estrena en Cortegada senda peatonal

Remataron las obras de conservación que la Xunta ha emprendido en la senda peatonal de la carretera regional OU-402, en San Bieito de Rabiño, en Cortegada, con una inversión superior a los 30.000 euros, según dio a conocer el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, durante su visita al concello, acompañado por el alcalde, Avelino de Francisco.

El delegado territorial explicó que las obras, realizadas entre los kilómetros 41,375 y 41,610, consistieron en la construcción de una zanja de hormigón armado ligero de 235 metros lineales y 2,10 metros de ancho. Para ello, se realizó un corte longitudinal a lo largo de la zona de intervención para posteriormente excavar el ancho necesario para la ejecución del sendero de hormigón proyectado.

Durante la visita, Pardo recordó que en 2023 se realizó otra intervención en este mismo vial gracias a una aportación de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de más de 48.000 euros. Dicha intervención consistió en la mejora del drenaje longitudinal, la eliminación de una zanja profunda y la optimización de la accesibilidad y el tránsito peatonal del tramo de la margen izquierda de la OU-402, entre los kilómetros 41,610 y 41,835, conectando con el drenaje existente en los extremos de la intervención y con la acera actual en el kilómetro 41,835.

Tipología

En este sentido, Pardo indicó que la nueva zanja-sendero se ejecutó con la tipología de una zanja transitable, adosada a la calzada, con un ancho variable de hasta 2 metros, según la disponibilidad de espacio. El camino de hormigón tiene 12 centímetros de espesor y está reforzado con malla en los tramos donde coincide con los accesos o en la curva del kilómetro 41,660, para soportar el paso de vehículos. También se han previsto elementos para el drenaje del agua de lluvia: tuberías y desagües.