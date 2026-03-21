Meigas y el Rodiles, los rivales del Ontime B y Estrela Cortegada

La Segunda División de fútbol sala femenino avanza. Entra en escena la jornada 24, en la que para los conjuntos ourensano todavía está mucho en juego. Para el Estrela Cortegada Futsal el reto es conservar la primera plaza al término de la liga regular lo que le permitiría tener el factor cancha a su favor cuando llegue el verdadero objetivo del equipo, el ascenso a Primera. En el caso del Ontime B, descenso al marchar cuarto por la cola, la empresa es mayúscula, conservar la categoría.

El Estrela afronta desde las 17:00 horas en el Marta Míguez de Cortegada un partido trampa ante el Meigas, que en la primera vuelta obligó a las de O Ribeiro a remontar con juego de cinco. Ahora, en casa, las de Manu Cossío deben tener menos problemas.

El Ontime B, por su parte, visita a partir de las 18:30 horas al Rodiles sin nada que perder.

Mirando de reojo al Segosala

La categoría y sobre todo el equipo filial están mirando de reojo a lo que pueda suceder con el Segosala. La Federación española ha suspendido a tres clubes segovianos por la creación de la Superliga Segoviana Por Mil Razones, una competición al margen de la Federación de Castilla-León. El CD Valverde ya ha sido expulsado, mientras que el CD San Cristóbal y el Segosala seguirán el mismo camino a expensas de las alegaciones pendientes.