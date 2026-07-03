Un camión queda atravesado en medio de carretera en Cualedro

El camión atravesado en la OU-1018, junto a la gasolinera La Paella, en Cualedro.

Un camión de mercancías quedó atravesado este viernes, poco después de las 13:15 horas, en el punto kilométrico 1 de la carretera OU-1018, a la altura de la gasolinera La Paella, en el municipio de Cualedro.

Según la información facilitada, el vehículo sufrió una avería al quedarse sin aire comprimido, lo que provocó que quedase bloqueando parte de la calzada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de carreteras de la Diputación de Ourense, encargados de señalizar la incidencia, así como una patrulla de la Guardia Civil de Verín, que desvió el tráfico para garantizar la seguridad y mantener la circulación.

La incidencia se produjo en un punto de especial tránsito, ya que conecta con la autovía A-52 y constituye una parada habitual para transportistas y camioneros. Mientras se resolvía la avería, el tráfico permaneció regulado para minimizar las afecciones a la circulación.