El calor extremo activa un aviso rojo: 42 grados en 21 concellos de Ourense

La provincia afronta las horas más críticas del episodio de altas temperaturas de esta semana. Tras un lunes asfixiante en el que las máximas se registraron en Salvaterra (Pontevedra) —41 grados—, Arnoia (Remuíño) —40 °C— y la ciudad —39,9 °C—, Meteogalicia confirma que hoy se vivirá el pico máximo de este episodio térmico. La responsable es la habitual entrada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África, que mantendrá los termómetros en niveles extraordinariamente altos. La buena noticia es que el alivio empezará a notarse a partir del miércoles, jornada en la que las temperaturas, aunque seguirán siendo calurosas, caerán ya por debajo de los umbrales que activan las alertas meteorológicas, según fuentes de Meteogalicia.

Las previsiones meteorológicas y las alertas de la Xunta dibujan un escenario de máxima precaución en el que conviene diferenciar dos enfoques complementarios: el aviso puramente meteorológico y la alerta sanitaria. Desde el punto de vista del tiempo, Meteogalicia prevé que las máximas alcancen los 42 °C en la cuenca del Miño ourensano, activando un aviso rojo meteorológico en 21 concellos (A Arnoia, Barbadás, Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Nogueira de Ramuín, Ourense, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das Viñas, Taboadela y Toén). Asimismo, el sur de Ourense y la comarca de Valdeorras permanecerán bajo aviso naranja por temperaturas cercanas a los 40 °C.

Por su parte, la Consellería de Sanidade ha emitido su propia alerta sanitaria a través del Plan de Actuaciones frente a las Altas Temperaturas, basándose en los informes de Meteogalicia y MeteoSalud. En este mapa específico de riesgo para la salud, la comarca de Valdeorras queda situada en el nivel 3 (alerta roja de riesgo máximo), mientras que la zona del Miño de Ourense, la montaña de Ourense, el interior de Pontevedra y las Rías Baixas entran en nivel 2 (alerta naranja). La Xunta aclara que esta variación entre mapas se debe a que MeteoSalud no solo mide los grados previstos, sino que cruza los datos con la serie histórica de temperatura y mortalidad de los últimos 20 años para determinar el impacto real sobre el cuerpo humano. En el nivel 1 (alerta amarilla) se encuadran el suroeste de A Coruña y el Miño de Pontevedra.