"Tito", el camionero fallecido en un accidente en Melón, muy querido entre sus vecinos de Cualedro: "Era una buena persona"

El efecto tijera provocó que el conductor perdiese el control del vehículo, que impactó contra el margen derecho.

En A Xironda, una pequeña aldea del municipio de Cualedro, no conocían a Vicente Javier Sueiro Casado (50 años) por su nombre de pila, sino que todos lo llamaban “Tito”. La aldea estaba este miércoles conmocionada con su muerte en el accidente registrado en la A-52 ha dejado al pueblo “muy tocado”, que dejó a los vecinos “muy tocados” anímicamente desde primera hora de la mañana, cuando conocieron la noticia y se percataron que se trataba de “Tito”.

El camionero, de 50 años, falleció en la madrugada del miércoles tras sufrir una salida de vía en el tramo de la autovía a la altura de Melón, en dirección Ourense. El vehículo quedó parcialmente suspendido sobre un viaducto de gran altura y, según las primeras hipótesis, el conductor abrió la puerta de la cabina sin percatarse de la situación, precipitándose al vacío desde unos 30 metros.

La noticia corrió rápidamente por la comarca desde primera hora de la mañana, cuando los vecinos comenzaron a confirmar que la víctima mortal era “Tito”. “Era una buena persona, muy sociable y se llevaba bien con todo el mundo”, explican personas de su entorno, todavía impactadas por lo ocurrido.

En el pueblo destacan que era una persona muy conocida y apreciada, acostumbrada a conversar con todos y con una presencia habitual en la vida diaria de la aldea. “Aquí lo conocía todo el mundo”, comentan.

El accidente obligó además a cortar durante horas la A-52 en sentido Ourense, habilitándose desvíos alternativos por la N-120 mientras trabajaban en la zona los servicios de emergencia y los equipos encargados de retirar el camión accidentado.

Los vecinos también lamentan especialmente las circunstancias del accidente y hablan de la “mala suerte” que rodeó el suceso. “Si no hubiera abierto la puerta, seguramente se habría salvado”, señalaban este miércoles con tristeza varios residentes de A Xironda.