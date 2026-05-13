Muere un camionero al precipitarse de un viaducto de la A-52 "de unos 20 metros" en un accidente a la altura de Melón

Estado del camión en la A-52 tras el accidente de tráfico

Un hombre ha muerto en un accidente de tráfico este miércoles de madrugada en la provincia de Ourense. Se trata de un vecino de A Xironda de 50 años de edad, según información de la Guardia Civil. Sucedió entre los kilómetros 264 y 265 de la A-52 dirección Ourense, a la altura de Melón, donde un camión se salió de la carretera.

Estado del camión tras el accidente

Se trata de una zona de viaducto que sobrepasa el río da Cortella en la parroquia de A Ponte. Un particular alertó al 112 alrededor de las 4:45 sobre el accidente, avisando de que no encontraba al conductor en el interior del vehículo.

El tramo de la A-52 permaneció cortado en sentido decreciente hasta las 12:15 horas. Se abrió un desvío en el km 282 hacia la N-120 reintegrándose posteriormente la circulación en la incorporación del km 262.

Precipitado de "unos 20 metros"

Los servicios de emergencia, a su llegada, hallaron al hombre muerto debajo de la autovía tras precipitarse al vacío "unos 20 metros", según el particular. Las primeras informaciones apuntan a que, tras el accidente, el hombre abrió la puerta del camión sin percatarse de la situación en la que se encontraba, precipitándose de la cabina, que quedó colgando a la derecha de la carretera.

El camión al borde del puente

El viaducto de la A-52 desde el que cayó el hombre en el accidente de tráfico mortal | Google Maps

Dicho sentido de la A-52 tuvo que ser cortada varias horas al tráfico. Hasta el punto acudieron Urxencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico, Bombeiros do Carballiño y el GES de Ribadavia.