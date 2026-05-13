Muere un camionero al precipitarse de un viaducto de la A-52 "de unos 20 metros" en un accidente a la altura de Melón
AUTOVÍA CORTADA
Esta madrugada de miércoles se produjo un accidente de tráfico mortal en la A-52 dirección Ourense. Un hombre sufrió una salida de vía y acabó precipitándose de un viaducto de la autovía sobre la parroquia de A Ponte
Un hombre ha muerto en un accidente de tráfico este miércoles de madrugada en la provincia de Ourense. Se trata de un vecino de A Xironda de 50 años de edad, según información de la Guardia Civil. Sucedió entre los kilómetros 264 y 265 de la A-52 dirección Ourense, a la altura de Melón, donde un camión se salió de la carretera.
Se trata de una zona de viaducto que sobrepasa el río da Cortella en la parroquia de A Ponte. Un particular alertó al 112 alrededor de las 4:45 sobre el accidente, avisando de que no encontraba al conductor en el interior del vehículo.
El tramo de la A-52 permaneció cortado en sentido decreciente hasta las 12:15 horas. Se abrió un desvío en el km 282 hacia la N-120 reintegrándose posteriormente la circulación en la incorporación del km 262.
Precipitado de "unos 20 metros"
Los servicios de emergencia, a su llegada, hallaron al hombre muerto debajo de la autovía tras precipitarse al vacío "unos 20 metros", según el particular. Las primeras informaciones apuntan a que, tras el accidente, el hombre abrió la puerta del camión sin percatarse de la situación en la que se encontraba, precipitándose de la cabina, que quedó colgando a la derecha de la carretera.
Dicho sentido de la A-52 tuvo que ser cortada varias horas al tráfico. Hasta el punto acudieron Urxencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico, Bombeiros do Carballiño y el GES de Ribadavia.
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