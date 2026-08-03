¿Sabe usted que en la localidad de A Pedrosa todavía se conserva la cabina que instaló Telefónica con el teléfono 12 millones? ¿Que para toda la localidad el domingo fue una jornada muy emotiva? ¿Que el alcalde de Cualedro, Luciano Rivero Cuquejo, lo vivió especialmente? ¿Que pudo visionar imágenes de aquella llamada entre el rey y su madre, Marina Cuquejo, alcaldesa de la localidad entonces? Congratulations.