A Pedrosa, en Cualedro, recuerda la instalación del teléfono 12 millones

Los 70 vecinos de A Pedrosa (Cualedro) retrocederán en el tiempo, hasta el 8 de abril de 1981, para recordar la llegada del teléfono al pueblo. Lo harán el próximo 1 de agosto con una comida y cena-fiesta de confraternización vecinal, durante la que la instalación del aparato, a buen seguro, despertará y evocará más de un recuerdo y emociones de antaño.

Y la iniciativa no es para menos. El 8 abril del año 1981, A Pedrosa saltó a la actualidad nacional por la instalación del que fue su primer teléfono fijo. Hoy apenas quedan líneas fijas en el pueblo y en el resto del municipio. Pero entonces el aparato fue todo un acontecimiento. Por un lado y, el más importante, por el servicio que prestó a los vecinos. Por otro, por el gran interés periodístico que despertó este hito porque lo inauguró con una llamada personal el entonces rey Juan Carlos I. Fue una de las pocas conversaciones del hoy rey Emérito para inaugurar una línea telefónica. Pero los vecinos para asistir a este acontecimiento lucieron sus mejores galas y dieron lo mejor de sí para mostrar al mundo la belleza de su pueblo, colgado en las laderas de la Serra do Larouco.

Era un teléfono público de servicio que Telefónica instaló en el Bar do Constantino (entonces había tres bares y hoy no hay ninguno) y elevaba a los 12.000.000 millones los distribuidos por todo el territorio nacional, cifra que dio pie a la inauguración oficial. En el municipio de Cualedro, que llegó a tener 20 teléfonos públicos, ya no queda ninguno.

Ahora, dos jóvenes Adrián Lorenzo y Ángel Rodriguez, cuyos padres eran entonces aún niños, quieren recuperar y dar a conocer lo vivido aquel día en el pueblo. Ambos, al igual que el resto de vecinos, ya disponen de telefonía móvil, internet y están conectados a las redes sociales. La aldea dispone de fibra óptica, pero a nada de ello recurrieron para retroceder en el tiempo. Los dos jóvenes recuperaron testimonios, fotos e incluso encontraron un vídeo que recoge buena parte de lo vivido aquel día y que conllevó que todos los medios de comunicación se fijaron en A Pedrosa. “O vídeo é de mediana calidade, pero apreciase ven todo”, señala Adrián Lorenzo.

En la película, que guarda como oro en paño, incluso se escucha hablar al rey emérito, Juan Carlos, con la entonces alcaldesa (ya fallecida), Marina Cuquejo Taboada. Al pueblo se desplazaron numerosas autoridades a las que el vecindario les abrió sus puertas para enseñarles su forma vida y su duro trabajo en la agricultura y ganadería, además de la artesanía.

Adrián Lorenzo y Ángel Rodríguez coinciden en que promueven esta iniciativa, que es el pistoletazo de salida a las fiestas patronales en honor a san Ceriaco, para dinamizar el transcurrir cotidiano en el medio rural, dar vida al pueblo y recuperar su historia para futuras generaciones.

Durante la conversación, el monarca envía un saludo a todos los habitantes de la localidad, mientras que la alcaldesa le transmite el entusiasmo de los vecinos. “Quiero reconocer el esfuerzo realizado para que estos hombres y mujeres puedan hablar con sus familiares por muy lejos que estén”.