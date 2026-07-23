El teléfono fijo en Ourense, a punto de desaparecer: dos mil líneas menos al año

El clásico prefijo 988 languidece. Si hace unos años el goteo de bajas del teléfono fijo parecía haberse estabilizado gracias a las ofertas atadas a la fibra óptica, la sacudida de la pandemia rompió el espejismo. Hoy, la desconexión avanza sin frenos: la provincia se desprende de casi 2.000 líneas domésticas cada año. Mientras el viejo aparato del recibidor dice adiós, las líneas móviles tocan su techo histórico: Ourense roza las 295.000 líneas activas, alcanzando una tasa de penetración del 96,7 %. Es decir, prácticamente un móvil por cada habitante empadronado.

La radiografía oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) certifica un cambio de era que tiene explicaciones tecnológicas y comerciales concretas. El acelerón en la pérdida de líneas fijas (cuya penetración ha caído al 37,4 % en la provincia) coincide de lleno con el histórico “apagón del cobre”. El cierre masivo de las antiguas centrales telefónicas y el fin del ADSL empujaron a miles de usuarios a actualizar sus conexiones.

Durante la primera etapa de expansión de la fibra óptica, las operadoras obligaban a mantener la línea de voz en sus paquetes, lo que sostuvo artificialmente las cifras del fijo (en 2019 todavía resistían casi 127.000 líneas). Sin embargo, el mercado ha cambiado: hoy ya no es preceptivo tener un número fijo en casa para poder disfrutar de conexión a internet. Las operadoras han flexibilizado sus tarifas y miles de ourensanos han aprovechado para cortar definitivamente el cable del teléfono tradicional, dejando años récord como el 2022, donde se tramitaron casi 5.000 bajas en un solo ejercicio.

El mercado de líneas telefónicas en la provincia

Pese a esta sangría, la estadística todavía registra 113.492 fijos activos en la provincia. ¿Quién los mantiene? El 988 sobrevive hoy bajo una suerte de respiración asistida que se apoya en tres grandes pilares.

Los salvavidas del fijo

El primero es puramente demográfico: el envejecimiento. Es este factor el que permite a Ourense resistir el apagón mucho mejor que el sur de España. En un rural ourensano disperso y envejecido, el fijo es el soporte vital de los servicios de teleasistencia (el famoso “botón rojo”) y, para las generaciones de más edad, la única tecnología que aporta confianza frente a la compleja barrera digital de los smartphones. Además, es una provincia donde los hogares unipersonales representan más de uno de cada tres.

El segundo pilar son las “líneas fantasma”. Un porcentaje significativo de esos más de 113.000 fijos computan en la estadística oficial, pero en la práctica no existen. Son hogares que mantienen el fijo simplemente porque su compañía se lo incluye a coste cero en su paquete de fibra y móvil, pero el aparato ni siquiera está enchufado al router. Lo tienen, pero jamás lo usan.

El tercer gran salvavidas del fijo es el tejido empresarial. Para las pymes, comercios locales, despachos e instituciones disponer de un número fijo sigue siendo un sinónimo innegociable de estabilidad, atención al cliente y credibilidad corporativa.