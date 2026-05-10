“O Agente Secreto” y “El Eternauta” dominan los Premios Platino 2026

La noche de los Premios Platino Xcaret 2026 volvió a convertir la Riviera Maya en un gran escenario del audiovisual iberoamericano, donde el cine y las series dialogaron con una misma idea: la de las historias que atraviesan fronteras, lenguas y tiempos. En una gala marcada por la diversidad de miradas y la potencia creativa de la región, dos títulos se alzaron como grandes protagonistas: “O Agente Secreto” (Brasil) y “El Eternauta” (Argentina).

El largometraje escrito y dirigido por Kleber Mendonça Filho fue la gran triunfadora de la noche al conquistar siete premios, incluyendo los principales: Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Guion y Mejor Interpretación Masculina para Wagner Moura. La cinta, ambientada en el Brasil de 1977, volvió a confirmar el pulso del cine de autor brasileño, capaz de combinar thriller político, memoria histórica y una puesta en escena de fuerte carga simbólica.

En paralelo, la serie argentina “El Eternauta”, creada por Bruno Stagnaro, se convirtió en el gran fenómeno televisivo del año al sumar múltiples galardones, entre ellos Mejor Miniserie o Teleserie, además de reconocimientos a la interpretación y la creación. Su éxito consolida la adaptación del clásico de la ciencia ficción como una de las producciones más influyentes del audiovisual reciente en Iberoamérica.

“Sirât”, de Oliver Laxe, la mirada radical que confirma su lugar en el cine iberoamericano

Sin embargo, entre los grandes nombres de la noche, también emergió con fuerza otra lectura del cine contemporáneo: la de “Sirât”, de Oliver Laxe, una de las grandes nominadas en las categorías principales. La presencia del cineasta gallego volvió a situar su mirada en el mapa de la creación iberoamericana, con una propuesta que dialoga con lo espiritual, lo físico y lo límite, en una línea muy reconocible dentro de su filmografía.

La gala, celebrada en el Teatro Gran Tlachco de la Riviera Maya, combinó premios, actuaciones y homenajes en un ambiente que volvió a subrayar la riqueza del audiovisual en castellano y portugués. El reconocimiento a figuras como Guillermo Francella, galardonado con el Platino de Honor, puso el broche a una edición que celebró tanto la consolidación de grandes industrias como la aparición de nuevas voces.

Con “O Agente Secreto” y “El Eternauta” como grandes referentes, los Premios Platino 2026 dejan una fotografía clara: el audiovisual iberoamericano vive un momento de expansión creativa, donde conviven el cine político, la memoria, la experimentación y las nuevas formas de narrar el presente.