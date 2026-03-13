Alba Fernández expone en Ourense: "Creo que aún es posible un mundo con más color y calor"
ARTE PLÁSTICO
La arquitecta y artista plástica Alba Fernández, expone su obra este viernes en la galería Dodo Dadá, del Casco Vello (Ourense).
Alba Fernández, arquitecta por las universidades de A Coruña y Normandía, se dedica a la ilustración, el diseño y proyectos de creación artística. Su exposición “Un mundo por pensar” estará abierta al público desde este viernes a las 20,30, hasta el 2 de mayo en el taller-galería Dodo Dadá.
Pregunta. ¿Qué ideas motrices han impulsado esta exposición suya?
Respuesta. Esta muestra surge a razon de ver el rumbo que van tomando los acontecimientos en el mundo actual con el acoso de los fascismos y las violencias... Necesitamos más que nunca hacer una reflexión sobre esto, sobre la esperanza; abrazarla para no tirar la toalla, seguir defendiendo la idea de que un mundo mejor es posible. Y esta muestra es una invitación a la reflexión, a pensar entre todas las personas, a pensar juntas. Es un llamado a la empatía y la imaginación y también a fomentar un espíritu crítico que consiga hacerle frente a todo lo que nos acecha.
P. La Historia es cíclica, ¿lo cree usted?
R. Es justo por esa razón por la que yo lanzo esa pregunta: ¿Es posible imaginar un mundo que todavía está impensado, no volver a repetir los mismos errores? Yo creo que aún es posible dibujar un mundo con más calor y color, sin caer tampoco en las utopías, pero sí con la actitud firme de querer mejorar lo que tenemos, y sobre todo, ser conscientes de no repetir las grandes devastaciones que hemos cometido a lo largo de la historia.
P. Usted apuesta por un arte de las cortas distancias…
R. Para mí es urgente reflejar la cercanía, la influencia de unos y otros, de las personas que tienes al lado, en cómo tú puedes influirles, y cómo ellos te pueden influir. Mi estética apuesta por un diálogo que pretende cambiar el mundo desde lo pequeño, desde lo íntimo, desde lo que se puede hacer aquí y ahora, y ciertamente hay mucho que está en nuestras manos hacer.
P. En su arte, ¿es usted una niña que quiere ser mujer, o una mujer que quiere ser niña?
R. Hay ciertamente una referencia o una vuelta a la infancia muy clara en los inicios de mi trabajo, y la sigo manteniendo porque creo que la infancia es ese momento mágico que nos ha conformado a todos. Nuestros traumas, pero también nuestros anhelos. Yo abordo mi trabajo de una manera lúdica, sobre lo importante que es el juego y la necesidad de reivindicarlo como algo vital para los adultos también. En este sentido, niña y mujer se dan completamente la mano, en perfecta armonía.
