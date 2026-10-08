Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026 por su diálogo con la tradición clásica

La escritora, poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2026, según ha anunciado este jueves la Academia Sueca. El jurado ha reconocido su «audaz e inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea».

Carson, de 76 años, sucede al húngaro László Krasznahorkai, ganador del Nobel de Literatura en 2025, y se convierte en la tercera escritora canadiense en recibir este reconocimiento, después de Saul Bellow, en 1976, y Alice Munro, en 2013.

La autora, que se encontraba en Islandia cuando recibió la noticia, llevaba años figurando entre los nombres habituales de las quinielas del Nobel. Su trayectoria se caracteriza por la combinación de poesía, ensayo, traducción y literatura clásica, además de por una constante experimentación con las formas y los límites de la escritura.

Una obra entre la poesía y el mundo clásico

Nacida en Toronto en 1950, Carson se formó como especialista en literatura clásica y ha desarrollado buena parte de su obra alrededor de la Antigua Grecia. Su escritura parte con frecuencia de autores, mitos y textos clásicos para trasladarlos al presente y abordar cuestiones como el amor, el deseo, el duelo, la identidad o la pérdida.

La propia Academia Sueca ha destacado precisamente esta capacidad para hacer dialogar la tradición clásica con nuevas formas literarias. A lo largo de su carrera, Carson ha combinado además la escritura con la traducción y la docencia universitaria.

Su primer libro, Eros, dulce y amargo, publicado en 1986, ya exploraba el amor romántico y el deseo. Posteriormente llegarían títulos como Autobiografía de Rojo, La belleza del marido, Nox, Float y Norma enrevesada, obras que muestran su dificultad para encajar en un único género.

Uno de sus trabajos más singulares es Nox, publicado en 2010 y concebido como homenaje a su hermano Michael, fallecido en Dinamarca en 2000. El libro combina poesía, fotografías, cartas y traducción a partir del Poema 101 de Catulo para construir una particular reflexión sobre el duelo.

Una escritora reconocida también en España

La relación de Carson con España es especialmente destacada. En 2020 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras, que reconoció una obra en la que «desde el estudio del mundo grecolatino ha construido una poética innovadora».

La escritora se convirtió entonces en una figura especialmente reconocida entre los lectores españoles y su obra ha sido publicada en España por distintas editoriales. Su literatura ha sido definida como inclasificable por su capacidad para combinar géneros, épocas y disciplinas artísticas.

Entre sus libros más conocidos figura también La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos, una obra sobre la infidelidad y el desamor en la que cada uno de sus episodios parte de versos del poeta romántico John Keats.

Carson ha colaborado asimismo con artistas visuales, coreógrafos y directores de ópera y teatro, extendiendo su trabajo más allá de los límites tradicionales de la literatura.

La decimonovena mujer en ganar el Nobel

Con el galardón de 2026, Anne Carson se convierte en la decimonovena mujer en recibir el Nobel de Literatura desde la creación del premio. La primera fue la escritora sueca Selma Lagerlöf, distinguida en 1909.

La canadiense se suma así a una lista reciente de ganadores que incluye a László Krasznahorkai (2025), Han Kang (2024), Jon Fosse (2023) y Annie Ernaux (2022).

El Nobel de Literatura se entregará oficialmente el próximo 10 de diciembre en Estocolmo, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Carson recibirá la medalla, el diploma y la dotación económica correspondiente al galardón.