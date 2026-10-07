Henri B. Kagan y Kenso Soai ganan el Premio Nobel de Química 2026

La Real Academia Sueca de Ciencias ha concedido el Premio Nobel de Química 2026 a Henri B. Kagan y Kenso Soai por "el descubrimiento de efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica". El galardón está dotado con un millón de euros.

Sus investigaciones han permitido comprender cómo las reacciones químicas pueden conducir a la homoquiralidad, una característica fundamental de la química de la vida. Algunas moléculas, como los aminoácidos, pueden existir en dos variantes que son imágenes especulares, pero los organismos vivos utilizan únicamente una de ellas.

Esta asimetría representó durante décadas un misterio para los químicos y supone además un aspecto esencial en campos como el desarrollo de medicamentos, ya que las distintas variantes de una misma molécula pueden producir efectos diferentes.

Dos descubrimientos decisivos

Henri B. Kagan, nacido en 1930 en Boulogne-Billancourt (Francia), dio un primer paso fundamental en 1986. Descubrió una nueva forma de manipular las reacciones químicas para generar un exceso de una de las dos imágenes especulares mucho mayor de lo que hasta entonces se consideraba posible.

Su hallazgo ha tenido especial relevancia en el desarrollo de reacciones destinadas a fabricar productos farmacéuticos, aromas, fragancias y nuevos materiales.

Kenso Soai, nacido en Hiroshima (Japón) en 1950, llevó posteriormente estas investigaciones más lejos. En 1995 presentó una reacción con potencial para ser homoquiral y, en 2003, consiguió una reacción en la que únicamente se formaba una de las dos imágenes especulares posibles.

"Aparte de la vida misma, nadie había logrado tal hazaña", destaca la información sobre el reconocimiento.

La solución a un misterio de más de un siglo

El Comité Nobel considera que ambos científicos permitieron explicar cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad.

"Henri Kagan y Kenso Soai han aportado una solución a un misterio químico de más de un siglo de antigüedad: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad. Las reacciones químicas que han desarrollado son espectaculares", ha destacado el presidente del Comité Nobel de Química, Heiner Linke.

Los descubrimientos de ambos investigadores han resultado especialmente relevantes para diseñar reacciones químicas utilizadas en la fabricación de productos farmacéuticos y comprender uno de los principios químicos característicos de los organismos vivos.