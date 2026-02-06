El arquitecto Chipperfield muestra en Casa RIA sus diseños y otros objetos cotidianos, ejemplos de la creatividad gallega

La muestra recoge el trabajo de diseño desarrollado por el arquitecto David Chipperfield en los últimos 35 años, unas propuestas que conviven con otros muchos objetos cotidianos, propios de la evolución del diseño en Galicia. y que forman parte de esta exposicón en la sede de la Fundación RIA. El espacio se transforma así, por unos días, en un museo del diseño y lo tradicional, lo artesano. Una iniciativa que invita a la "reflexión sobre el diseño como acto de cuidado, arraigo en la materia, el territorio y la vida cotidiana".

Algunos de los objetos y espacios o bocetos correspondienes a los diseños de David Chipperfield Design. | La Región

La inauguración corrió a cargo de David Chipperfield, arquitecto y presidente de la Fundación RIA, de Celeste Chipperfield, directora de Casa RIA y de Manuel Rodríguez, director de la Fundación RIA; que estuvieron acompañados por el conselleiro de Emprego, Comercio e Inmigración, José González. En este evento participaron también Dirk Gschwind y Paolo Dell'Elce, director general y director de diseño de David Chipperfield Design, respectivamente.

"Galicia cuenta con una larga historia en torno al "hacer", a las habilidades tradicionales basadas en la necesidad", en referencia a los "objetos útiles hechos con habilidad, cuidado e incluso belleza" — David Chipperfield - Arquitecto

Además de exhibir los bocetos, que explican el proceso de creación de muchos de los diseños del arquitecto a lo largo de las últimas tres décadas, Chipperfield muestra materiales naturales que utiliza en sus proyectos, desde pieles a moquetas o tejidos naturales. Y a ellos se suman hasta un total de 50 objetos diferentes entre los que se encuentran prototipos o bocetos. Entre ellos, los de su propia casa en Corrubedo o el diseño aplicado en el Bar do Porto, también propiedad de la familia Chipperfield y en esta misma localidad. Esta documentación refleja de forma exhaustiva el proceso de diseño, a partir de los recursos materiales que ofrece el territorio y el respeto al entorno que se persigue en cada creación.

Diseños de David Chipperfield para Sargadelos. | Casa RIA

Tal como destacó David Chipperfield durante el acto de inauguración, "Galicia cuenta con una larga historia en torno al "hacer", a las habilidades tradicionales basadas en la necesidad", en referencia a los "objetos útiles hechos con habilidad, cuidado e incluso belleza". En su opinión, la sociedad está cada vez más preocupada por la sostenibilidad y el cuidado de su entorno y "tenemos que pensar cada vez más el diseño, en para qué es el diseño, con qué hacemos las cosas, de dónde vienen los materiales y para quién es el objeto", afirmaba ante los primeros visitantes de la muestra.

Objetos cotidianos que esconden mucha practicidad y también diseño. | Casa RIA

Además de explicar sus propios diseños realizados en estas últimas tres décadas, la familia Chipperfield destacó la importancia de volver a los orígenes y recuperar o defender lo propio. En concreto, resaltó cómo objetos de diseños creados en Galicia conviven o nacen de la artesanía tradicional; y cómo muchas compañías, desde sus inicios, "entendieron el diseño como parte de su desarrollo y de su entorno", como es el caso de Sargadelos, de Mondariz, diseños de portadas de libros firmadas por Luis Seoane, ilustraciones únicas como la portada de la revista NOS diseñada por Camilo Díaz Baliño, la del único disco del grupo de rock progresivo NHU (1978) cuya primera edición contó con la portada ilustrada por Ventura Cores y fotografías de Anna Turbau y otros objetos tan comunes como algunas de las latas de las conserveras gallegas que aún hoy llaman la atención por su presentación.

Explicación de los diseños de objetos cotidianos y creados en Galicia en las últimas décadas. | Casa RIA

Una exposición y un foro de debate y reflexión

En esta eposición, "Diseño para la Vida. Material, Proceso y Objetos Cotidianos", el recorrido por la trayectoria del estudio David Chipperfield Design, se complementa con un programa continuo de actividades que se desarrollará en los próximos meses. Casa RIA acogerá encuentros y debates abiertos al público, así como talleres y seminarios centrados en el diseño y el análisis de los casos más destacados en la evolución del diseño en Galicia.

La exposición, que ahora abre sus puertas en Santiago de Compostela, estará disponible en Casa RIA durante cuatro meses y se podrá visitar en las dos primeras plantas del edificio, sede de la Fundación RIA. Posteriormente, la muestra será itinerante y recorrerá los estudios del arquitecto en Milán, Londres, Berlín e Shanghái.