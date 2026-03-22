“Antes de nós”, el biopic sobre Castelao, arrasa con 13 galardones en los XXIV Premios Mestre Mateo

El director Oliver Laxe y la actriz Benedicta Sánchez durante el photocall previo a la gala de los XXIV Premios Mestre Mateo.

"Antes de nós", el biopic sobre Castelao, fue la producción más premiada de los Mestre Mateo en la gala celebrada anoche en Lugo, al lograr trece reconocimientos, igualando de esta manera el récord histórico de premios que ostentaba la película Dhogs. El film de Ángeles Huerta acaparó la mayoría de los galardones artísticos y técnicos, incluyendo: Mejor dirección, Mejor guion, Dirección de arte, Dirección de fotografía, Dirección de producción, Maquillaje y peluquería, Vestuario y Montaje. Además, dominó en las categorías de interpretación, llevándose los galardones a Mejor actriz y actor protagonistas (Cris Iglesias y Xoán Fórneas), Mejor actor de reparto (para el fallecido Miquel Ínsua) y un premio ex aequo a Mejor interpretación femenina de reparto para Luisa Merelas y Victoria Teijeiro.

Nancho Novo, del reparto de Antes de Nós. | S. S.

Mientras, Sirāt, de Oliver Laxe, se alzó con el premio principal a Mejor largometraje y sumó a su palmarés los premios a Mejor música original y Mejor sonido.

Simone Saibene, director y presentador del programa Cinephilia (Telemiño), que competía en tres categorías, no pudo ampliar su colección de galardones. “Ser finalista en tres categorías xa é unha honra. É certo que levo uns cantos anos sendo nominado, mais é sempre moi agradable recibir o agarimo das xentes da profesión”.

Gayoso

Saibene reconocía que lo tenía “moi difícil” en las categorías de Mejor Realización, donde Cinephilia competía con Cos pés na Terra, Historias de Aquí —el vencedor— e Raíñame, y en la de Mejor Comunicador, frente a Lucía Veiga, Miguel Canalejo y el incombustible Xosé Ramón Gayoso, que fue el ganador. Aunque mantenía esperanzas de volver a llevarse el galardón de Mellor Programa. “Levamos 7 tempadas con Cinephilia en Telemiño, 300 programas… creo que estamos nunha época espléndida do cine galego e nós, modestamente, estamos a documentala”, comentó. Cos pés na Terra se llevó esta vez el premio.

Simone Saibene, con Natalia Cordo, antes de la ceremonia en el Auditorio Fuxan os Ventos. | S. S.

La gala dejó también momentos especialmente emotivos, como la entrega del premio a Mejor interpretación masculina de reparto a Miquel Ínsua por Antes de nós, fallecido este año, cuyo recuerdo estuvo muy presente durante el acto y convirtió el momento en uno de los homenajes más sentidos de la noche.

Mujeres

En el conjunto de las categorías profesionales, la presencia femenina fue especialmente destacable: 11 de los 16 galardones fueron recogidos por mujeres, lo que supone cerca del 70% de los premios, consolidando una tendencia de creciente protagonismo femenino en el sector audiovisual gallego.

El evento, presentado por Trisha Fernández y Federico Pérez, se celebró en el Auditorio Fuxan os Ventos y contó con la presencia de las principales autoridades locales e institucionales. Fue emitida por la Televisión de Galicia. La noche estuvo también marcada por las actuaciones musicales de Xabier Díaz y Mondra.

La presidenta de la Academia Galega do Audiovisual, Lucía Veiga, hizo un llamamiento contra la guerra en su discurso, reivindicando un claro “no a las guerras” desde el sector audiovisual. Veiga subrayó también la importancia de la unión de todo el sector para fortalecer una comunidad en constante crecimiento y reivindicó el trabajo de las distintas asociaciones profesionales en la defensa de los derechos y de la cultura gallega.