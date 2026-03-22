Todos los ganadores de los Mestre Mateo 2026: lista completa de los premiados
EDICIÓN XXIV
"Sirāt" y "Antes de nós" marcan el palmarés de los XXIV Premios Mestre Mateo. Consulta aquí el listado completo de ganadores de los premios de este 2026.
La gala de los XXIV Premios Mestre Mateo, que volvió a poner en valor la fortaleza del audiovisual gallego, tuvo como protagonistas de la noche a "Sirāt" y "Antes de nós". La producción dirigida por Oliver Laxe se hizo con el premio a Mejor largometraje, además de sumar los galardones a Mejor música original, para Kangding Ray, y Mejor sonido, para Amanda Villavieja. Por su parte, "Antes de nós", dirigida por Ángeles Huerta, fue la producción más premiada de la gala al lograr trece reconocimientos entre las categorías artísticas y técnicas, igualando así el récord histórico de Dhogs en los Mestre Mateo. La cineasta suma además su segundo galardón a Mejor dirección. La producción destacó en una noche de gran protagonismo femenino.
Esta es la lista completa de ganadores de los XXIV Premios Mestre Mateo:
Largometrajes
- Mejor largometraje: Sirāt (Oliver Laxe)
- Mejor música original: Kangding Ray (Sirāt)
- Mejor sonido: Amanda Villavieja (Sirāt)
- Mejor largometraje / más premiado: Antes de nós (Ángeles Huerta) – 13 premios, incluyendo:
- Mejor dirección: Ángeles Huerta
- Mejor guion: Pepe Coira
- Dirección de arte: Elia Robles
- Dirección de fotografía: Lucía C. Pan
- Dirección de producción: Lucía Caramelo
- Maquillaje y peluquería: Chicha Blanco y Lorena Calvo
- Vestuario: Aránzazu Domínguez
- Montaje: Lucía Iglesias
- Mejor interpretación protagonista femenina: Cris Iglesias
- Mejor interpretación protagonista masculina: Xoán Fórneas
- Mejor interpretación femenina de reparto (ex aequo): Luisa Merelas y Victoria Teijeiro
- Mejor interpretación masculina de reparto: Miquel Ínsua
Televisión y programas
- Mejor serie de televisión: Weiss & Morales
- Mejor serie web: Bechos
- Mejor programa: Cos pés na terra
Cortometrajes
- Mejor cortometraje de imagen real: Curmán (Alejandro Jato)
- Mejor cortometraje de animación: O corpo de Cristo (Abano Producións y Uniko, dirigido por Bea Lema)
Documentales
- Mejor documental: 360 Curvas (Alejandro Gándara y Ariadna Silva Fernández)
Otras categorías
- Mejor videoclip: Hibernarse - O videofilme (Fillas de Cassandra)
- Mejor anuncio publicitario: Ao noroeste do oeste (Undodez y Medio Limón)
- Mejor comunicador: Xosé Ramón Gayoso (Luar)
- Mejor realización: Marcos Nine (Historias de aquí)
Premio de Honor
- Rosa Moledo – Traductora y asesora lingüística, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al audiovisual gallego.
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