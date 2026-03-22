Todos los ganadores de los Mestre Mateo 2026: lista completa de los premiados

La gala de los XXIV Premios Mestre Mateo, que volvió a poner en valor la fortaleza del audiovisual gallego, tuvo como protagonistas de la noche a "Sirāt" y "Antes de nós". La producción dirigida por Oliver Laxe se hizo con el premio a Mejor largometraje, además de sumar los galardones a Mejor música original, para Kangding Ray, y Mejor sonido, para Amanda Villavieja. Por su parte, "Antes de nós", dirigida por Ángeles Huerta, fue la producción más premiada de la gala al lograr trece reconocimientos entre las categorías artísticas y técnicas, igualando así el récord histórico de Dhogs en los Mestre Mateo. La cineasta suma además su segundo galardón a Mejor dirección. La producción destacó en una noche de gran protagonismo femenino.

Esta es la lista completa de ganadores de los XXIV Premios Mestre Mateo:

Largometrajes

Mejor largometraje: Sirāt (Oliver Laxe)

Mejor música original: Kangding Ray (Sirāt)

Mejor sonido: Amanda Villavieja (Sirāt)

Mejor largometraje / más premiado: Antes de nós (Ángeles Huerta) – 13 premios, incluyendo:

Mejor dirección: Ángeles Huerta

Mejor guion: Pepe Coira

Dirección de arte: Elia Robles

Dirección de fotografía: Lucía C. Pan

Dirección de producción: Lucía Caramelo

Maquillaje y peluquería: Chicha Blanco y Lorena Calvo

Vestuario: Aránzazu Domínguez

Montaje: Lucía Iglesias

Mejor interpretación protagonista femenina: Cris Iglesias

Mejor interpretación protagonista masculina: Xoán Fórneas

Mejor interpretación femenina de reparto (ex aequo): Luisa Merelas y Victoria Teijeiro

Mejor interpretación masculina de reparto: Miquel Ínsua

Televisión y programas

Mejor serie de televisión: Weiss & Morales

Mejor serie web: Bechos

Mejor programa: Cos pés na terra

Cortometrajes

Mejor cortometraje de imagen real: Curmán (Alejandro Jato)

Mejor cortometraje de animación: O corpo de Cristo (Abano Producións y Uniko, dirigido por Bea Lema)

Documentales

Mejor documental: 360 Curvas (Alejandro Gándara y Ariadna Silva Fernández)

Otras categorías

Mejor videoclip: Hibernarse - O videofilme (Fillas de Cassandra)

Mejor anuncio publicitario: Ao noroeste do oeste (Undodez y Medio Limón)

Mejor comunicador: Xosé Ramón Gayoso (Luar)

Mejor realización: Marcos Nine (Historias de aquí)

Premio de Honor

Rosa Moledo – Traductora y asesora lingüística, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al audiovisual gallego.